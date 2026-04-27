Πώς αξιολόγησαν τον Γενικό Ελεγκτή οι συνάδελφοί του στην Ελεγκτική Υπηρεσία;

«Οι ΗΠΑ ξεφτιλίζονται»: Σκληρή επίθεση Μερτς κατά Τραμπ - Ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις

Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα η ανώνυμη αξιολόγηση του Γενικού Ελεγκτή από το προσωπικό για το 2025

Με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας από την κορυφή της ιεραρχίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρά για πρώτη φορά στη δημοσιοποίηση της βαθμολογίας που έλαβε ο Γενικός Ελεγκτής από τους ίδιους τους υπαλλήλους της, στο πλαίσιο της ετήσιας ανώνυμης αξιολόγησης για το 2025.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΥ, πρόκειται για μια διαδικασία που προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και εφαρμόζεται κάθε χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να αξιολογούν τους προϊσταμένους τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, ενώ η διαδικασία είναι πλήρως ανώνυμη, με τις αξιολογήσεις να κατατίθενται σε σφραγισμένη κάλπη.

Αν και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων δεν είναι υποχρεωτική, ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα τη συνολική του βαθμολογία, στο πλαίσιο –όπως αναφέρεται– της προσωπικής του δέσμευσης για ενίσχυση της λογοδοσίας και της δημόσιας εμπιστοσύνης. Η βαθμολογία θα αναρτάται σε ετήσια βάση, σηματοδοτώντας μια πρακτική που, μέχρι σήμερα, δεν εφαρμόζεται ευρέως στη Δημόσια Υπηρεσία.

Η καταμέτρηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μετά τις 31 Μαρτίου 2026, χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή του ίδιου, υπό την ευθύνη της Υπεύθυνης Προσωπικού και με την παρουσία προσωπικού από όλες τις Διευθύνσεις, ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Η σχετική απόφαση κοινοποιήθηκε γραπτώς στο προσωπικό στις 27 Μαρτίου, πριν από το άνοιγμα της κάλπης στις 17 Απριλίου, ενώ συνολικά στη διαδικασία συμμετείχαν 105 υπάλληλοι.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ο Γενικός Ελεγκτής απευθύνει παράλληλα κάλεσμα προς επικεφαλής Υπηρεσιών, Οργανισμών και Τμημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας να υιοθετήσουν αντίστοιχες πρακτικές, ενισχύοντας την κουλτούρα λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας (105 ψήφοι) παρατίθενται πιο κάτω:




Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα