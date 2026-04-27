Πόθεν Έσχες υπουργών και υφυπουργών της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη: Οι πλούσιοι, οι μεσαίοι και οι πιο αδύναμοι - Porsche Cayman, χωράφια και διαμερίσματα στην Αθήνα

Δημοσιεύθηκαν τα Πόθεν Έσχες των νέων και των απερχόμενων υπουργών και υφυπουργών της Κυβέρνησης, μετά τον ανασχηματισμό του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Στις δηλώσεις που υπέβαλαν οι νυν και πρώην υπουργοί και υφυπουργοί καταγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Για τα πρόσωπα που αποχώρησαν από την κυβέρνηση, έχει αναρτηθεί και συγκριτική παρουσίαση, όπου αποτυπώνονται οι αλλαγές σε σχέση με το αρχικό «πόθεν έσχες» που είχαν καταθέσει κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας είναι ο μοναδικός από τους νέους υπουργούς που δεν κατέθεσε νέα δήλωση, καθώς είχε ήδη υποβάλει πλήρη στοιχεία το 2024, κατά τη θητεία του ως βουλευτής.

Μεγάλες διαφορές μεταξύ υπουργών

Στην κορυφή βρίσκεται ο τέως υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος παρουσιάζει καθαρή περιουσία άνω των €3,1 εκατ., ενώ μαζί με την οικογένειά του φτάνει σχεδόν τα €4,7 εκατ. Διαθέτει ακίνητα σε διάφορες πόλεις, σημαντικές καταθέσεις και επενδύσεις, ενώ τα δάνειά του είναι χαμηλά σε σχέση με το σύνολο της περιουσίας του. Στα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνονται και τρία οχήματα, μεταξύ των οποίων μια Porsche Cayman, καθώς και BMW και Audi, συνολικής αξίας περίπου €97.000.

Πολύ ψηλά κατατάσσεται και η υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Παπαέλληνα, με καθαρή περιουσία €1,17 εκατ. και οικογενειακή €4,82 εκατ. Διαθέτει μεγάλο αριθμό ακινήτων, που φτάνουν περίπου τα 30, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται στην κατεχόμενη Κερύνεια, ενώ έχει και ακίνητα στην Αθήνα. Οι καταθέσεις της ανέρχονται σε €1.118.452, σε τράπεζες εντός και εκτός Κύπρου.

Ακολουθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, με καθαρή περιουσία €1,26 εκατ. Η εικόνα του βασίζεται κυρίως στην ακίνητη περιουσία, η οποία ξεπερνά τα €1,34 εκατ. και περιλαμβάνει κατοικίες και τεμάχια γης(σύνολο 10), κυρίως στην περιοχή Παραλιμνίου αλλά και στη Λάρνακα. Διατηρεί επίσης καταθέσεις περίπου €75.000 και περιορισμένες επενδύσεις, ενώ έχει δάνειο που ανέρχεται περίπου στις €180.000.

Ο τέως υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσ:ιώτης βρίσκεται στη μεσαία κατηγορία, με καθαρή περιουσία €713.633. Έχει ακίνητα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, καθώς και οχήματα, ενώ τα δάνειά του ξεπερνούν τις €183.000. Παρουσιάζει επίσης αύξηση της περιουσίας του σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Ο τέως υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου καταγράφει καθαρή περιουσία €469.672. Διαθέτει κυρίως ακίνητα αξίας περίπου €619.000, ενώ έχει και δάνειο που φτάνει περίπου τις €210.000, κάτι που μειώνει την τελική του εικόνα.

Η τέως Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου εμφανίζει καθαρή περιουσία €394.931 και πάνω από €1 εκατ. σε οικογενειακό επίπεδο. Έχει ακίνητα και σημαντικές καταθέσεις, χωρίς να καταγράφονται δάνεια, κάτι που την ξεχωρίζει από άλλες περιπτώσεις.

Τέλος, ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης παρουσιάζει τη δυσκολότερη εικόνα, με αρνητική καθαρή περιουσία €-359.960. Παρότι έχει ακίνητα και οχήματα, τα δάνειά του ξεπερνούν τις €445.000, με αποτέλεσμα να υπερκαλύπτουν την περιουσία του. Σε οικογενειακό επίπεδο, πάντως, η εικόνα είναι θετική.

Πιο κάτω τα Πόθεν Έσχες των πρώην και νυν αξιωματούχων:

