Πανεπιστήμιο Κύπρου: Κάτω οι προβλέψεις για κυπριακή οικονομία, πάνω για πληθωρισμό

Κάτω από το 3% αναμένεται να διαμορφωθεί η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το 2026, σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις που ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ στην Κύπρο προβλέπεται να επιβραδυνθεί από 3,8% το 2025 σε 2,9% το 2026, πριν ενισχυθεί ελαφρώς σε 3,1% το 2027.

Σε σχέση με το τεύχος Ιανουαρίου, οι προβλέψεις για το 2026 και το 2027 έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 0,6 και 0,3 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται, οι χαμηλότεροι ρυθμοί μεγέθυνσης αντικατοπτρίζουν κυρίως τις οικονομικές αντιξοότητες που απορρέουν από την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, όπως αποτυπώνονται σε προπορευόμενους δείκτες.

Μηνιαία στοιχεία – κυρίως για τον Μάρτιο – δείχνουν εξασθένηση της ζήτησης, ιδίως της εξωτερικής ζήτησης για υπηρεσίες, αυξημένη αβεβαιότητα μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, καθώς και ανοδικές πιέσεις στις τιμές, επιβαρύνοντας σημαντικά τις προοπτικές.

Ωστόσο, ο υψηλός ρυθμός μεγέθυνσης το τέταρτο τρίμηνο του 2025, τα ισχυρά δημόσια οικονομικά και η χαμηλή ανεργία αναμένεται να μετριάσουν τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις πρόσφατων αναταραχών, όπως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η επιδημία αφθώδους πυρετού.

Σημαντική επιτάχυνση πληθωρισμού

Ο πληθωρισμός (βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) προβλέπεται να επιταχυνθεί σημαντικά, από 0,1% το 2025 σε 2,7% το 2026 και στη συνέχεια να επιβραδυνθεί σε 1,8% το 2027. Σε σύγκριση με το τεύχος Ιανουαρίου, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό το 2026 και το 2027 έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά 1,9 και 0,4 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Η ανοδική αναθεώρηση των προοπτικών για τον πληθωρισμό οφείλεται κυρίως στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις έντονες αυξήσεις των εγχώριων τιμών των τροφίμων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σε σχέση με το τεύχος Ιανουαρίου, οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν κλιμακωθεί, ενώ η οικονομική αβεβαιότητα στην Κύπρο έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω εξωγενών αναταραχών. Ως εκ τούτου, οι τρέχουσες προβλέψεις περιβάλλονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, με κυρίαρχους τους κινδύνους για χαμηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης και υψηλότερο πληθωρισμό.