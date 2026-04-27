Τα κενά ασφαλείας στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ο δράστης είχε κάνει check in την προηγούμενη ημέρα

H ιστορία επαναλαμβάνεται, σκέφτηκαν κάποιοι, όταν ο 31χρονος Κόουλ Άλεν - δάσκαλος και προγραμματιστής video games - με μεγάλη ευκολία κατάφερε να ορμήσει προς την αίθουσα χορού του ξενοδοχείου, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το δείπνο των αντιπροσώπων του Λευκού Οίκου, παρουσία του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, της Πρώτης Κυρίας Μελάνια και άλλων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ακριβώς 45 χρόνια πριν στο ίδιο ξενοδοχείο είχε πυροβοληθεί ο τότε πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος είχε γίνει στόχος απόπειρας δολοφονίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το απέραντο Washington Hilton, που βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα βόρεια του Λευκού Οίκου, φιλοξενεί εδώ και δεκαετίες το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, χάρη στη μεγάλη χωρητικότητά του και στην εξοικείωση της Μυστικής Υπηρεσίας με την ασφάλειά του, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι ήταν στην εκδήλωση, συμπεριλαμβανομένων πέντε από τους έξι κορυφαίους αξιωματούχους της προεδρικής σειράς. Εκατοντάδες άλλοι συγκεντρώθηκαν για το πάρτι που διοργάνωσαν τα Μέσα Ενημέρωσης, πριν το δείπνο.

Heavily armed Secret Service agents and National Guard personnel are seen rushing through the lobby of the Washington Hilton Hotel to control the shooting suspect after gunfire near the White House Correspondents' Dinner.

Τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας

Παρά την περίμετρο ασφαλείας και τα μέτρα, οι επισκέπτες δήλωσαν ότι μπορούσαν να μπουν στο ξενοδοχείο, απλώς επιδεικνύοντας το εισιτήριο για το δείπνο ή το αντίγραφο της πρόσκλησης.

Τα εισιτήρια ελέγχθηκαν, αλλά δεν έγινε ταυτοποίηση, ανέφεραν οι συμμετέχοντες.

🇺🇸 Stephen Miller shields his pregnant wife during the White House Correspondents' Dinner shooting





«Κάθε φορά που έμπαινα, κανείς δεν μου ζήτησε να ελέγξει το εισιτήριό μου ούτε μου ζήτησε την ταυτότητά μου με φωτογραφία. Το μόνο που έπρεπε να κάνει κανείς ήταν απλώς να επιδείξει αυτό που φαινόταν ως το εισιτήριο», δήλωσε η Κάρι Λέικ, πρώην Ρεπουμπλικανή κυβερνήτης και υποψήφια για τη Γερουσία στην Αριζόνα σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι επισκέπτες είχαν πρόσβαση στο λόμπι και στους κάτω ορόφους του Hilton χωρίς να περάσουν από σαρωτές ασφαλείας.

Πέρασαν από μαγνητόμετρα μόνο πριν μπουν στην αίθουσα χορού. Ήταν πιο εύκολο να μπεις στην αίθουσα του δείπνου από ό,τι σε πολλές μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις και χώρους συναυλιών.

Το σχέδιο του δράστη

Ένα από από τα δωμάτια είχε κρατηθεί από τον 31χρονο ένοπλο, ο οποίος είχε κάνει check in μία ημέρα πριν από τους πυροβολισμούς, όπως αποκάλυψαν αξιωματούχοι.

«Τα μέτρα ασφαλείας της Μυστικής Υπηρεσίας δεν παραβιάστηκαν το βράδυ του δείπνου αλλά τη στιγμή που ο δράστης έκανε κράτηση στο ξενοδοχείο», όπως αποκάλυψε ο ίδιος αξιωματούχος.

Οι αξιωματικοί δήλωσαν ότι ο Κόουλ Άλεν, από το Τόρανς της Καλιφόρνια, ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσινγκτον. Σε ένα από τα σημειώματά του που έχουν στα χέρια του οι Αρχές, ο 31χρονος δράστης έγραφε ότι μπήκε στο ξενοδοχείο με πολλά όπλα. «Κανένας εκεί δεν σκέφτεται την πιθανότητα να αποτελώ απειλή», ανέφερε.

Ο Κόουλ Άλεν είναι ο ένοπλος δράστης της επίθεσης κατά του Τραμπ

«Τι στο καλό κάνει η Μυστική Υπηρεσία;» έγραψε ο Άλεν. «Περίμενα κάμερες ασφαλείας σε κάθε στροφή, κοριούς σε δωμάτια ξενοδοχείων, ένοπλους πράκτορες κάθε τρία μέτρα, ανιχνευτές μετάλλων. Τίποτα», έγραψε.

«Η ασφάλεια είναι τοποθετημένη έξω από το ξενοδοχείο, επικεντρωμένη σε όσους προσέρχονται, επειδή προφανώς κανείς δεν σκέφτηκε τι θα μπορούσε να συμβεί, αν κάποιος έκανε check in την προηγούμενη μέρα».

Αρκούν τα υπάρχοντα μέτρα;

Ο Τραμπ κινδύνεψε ξανά, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι επαναξετάζονται τα μέτρα ασφαλείας, καθώς αποδείχτηκαν κενά.

«Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι, αν τα παραδοσιακά πρωτόκολλα που έχουν θεσπιστεί σε χώρους, όπως το Hilton, εξακολουθούν να επαρκούν για τον πρόεδρο και την κυβέρνησή του», δήλωσε ο Τσαρλς Μαρίνο, πρώην κορυφαίος αξιωματούχος της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Μόνο η Μυστική Υπηρεσία μπορεί να απαντήσει σε αυτό», τόνισε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι, δήλωσε ότι τα σχέδια ασφαλείας της καταρτίζονται με βάση τις τελευταίες πληροφορίες.

«Ενώ το μοντέλο προστασίας που ακολουθήθηκε για το συμβάν, αποδείχθηκε αποτελεσματικό, εντούτοις το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα μέτρα θα πρέπει να επανεξεταστούν», είπε ο ίδιος.

Πριν από την ημέρα της εκδήλωσης, αξιωματούχοι της Μυστικής Υπηρεσίας εθεάθησαν στο ξενοδοχείο να διεξάγουν ελέγχους ασφαλείας σε χώρους του ξενοδοχείου, μεταξύ άλλων και της κουζίνας.

Πράκτορες ασφαλείας είχαν αναπτυχθεί γύρω από το ξενοδοχείο πολλές ώρες πριν το δείπνο.

Ώρες μετά το περιστατικό, οι αξιωματούχοι προσπαθούσαν ακόμη να εντοπίσουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης από το δωμάτιο του ξενοδοχείου προς την αίθουσα χορού.

Λίγο πριν από τους πυροβολισμούς, ο 31χρονος καταγράφεται σε κάμερα ασφαλείας να τρέχει προς την αίθουσα χορού. Οι αρχές πιστεύουν ότι πυροβόλησε με το κυνηγετικό του όπλο - έφερε πάνω του επίσης πιστόλι - αλλά αναμένουν και τα αποτελέσματα των βαλλιστικών εξετάσεων.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο ύποπτος συνελήφθη στο ισόγειο, κοντά στο σημείο πρόσβασης στην αίθουσα όπου λάμβανε χώρα το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Οι άνδρες ασφαλείας βρήκαν ένα γεμάτο γεμιστήρα 10 φυσιγγίων, δύο μαχαίρια, έναν φορητό υπολογιστή, σκληρό δίσκο, απόδειξη Metro και μια μάσκα με φίλτρο μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του Άλεν, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν την έρευνα.

Μέσα στην αίθουσα χορού, το απόκοσμο γεγονός ότι ένας άλλος πρόεδρος είχε γίνει στόχος απόπειρας δολοφονίας σε αυτό το ξενοδοχείο πριν από δεκαετίες αιωρούνταν στον αέρα, παράλληλα με τη μυρωδιά της πυρίτιδας, αφού το πάρτι σταμάτησε με θόρυβο.

«Εδώ πυροβολήθηκε ο Ρίγκαν», σχολίασε ο συνιδρυτής της Carlyle, Ντέιβιντ Ρούμπενσταϊν, ο οποίος περιέγραψε την πρόκληση της ασφάλειας του χώρου ως «περίπλοκη».

Αν και οι πυροβολισμοί άφησαν τους παρευρισκόμενους σοκαρισμένους ορισμένοι αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσαν ότι η αποτυχία του ένοπλου ήταν απόδειξη της αποτελεσματικότητας του σχεδίου ασφαλείας.

Ο ένοπλος ακινητοποιήθηκε σε έναν εξωτερικό δακτύλιο ασφαλείας και θα έπρεπε να ξεπεράσει πολλά στρώματα «άμυνας» για να μπει στην αίθουσα χορού και ακόμη περισσότερα για να φτάσει στον πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένων των ένοπλων πρακτόρων της ομάδας του, είπε ένα άτομο που γνωρίζει τον σχεδιασμό.

«Πρέπει να διδαχθούμε από ό,τι συνέβη και θα το κάνουμε, αλλά το πρώτο συμπέρασμα... είναι ότι το σύστημα λειτούργησε», δήλωσε ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, ο οποίος ήταν επίσης παρών στο δείπνο. «Σταματήσαμε τον ύποπτο», υπογράμμισε.

Ποιος ευθύνεται για το σχεδιασμό της εκδήλωσης

Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου σχεδιάζει την εκδήλωση, δήλωσε η παρουσιάστρια του Fox News και ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου, Τζάκι Χάινριχ. Υπήρξαν «αρκετές συναντήσεις» μεταξύ του Λευκού Οίκου, του Hilton και της ένωσης ανταποκριτών για την αναθεώρηση των σχεδίων, δήλωσε.

Η Hilton ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «το ξενοδοχείο λειτουργούσε υπό αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας για το ακίνητο, όπως ορίζει η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η οποία ηγήθηκε της ασφάλειας της εκδήλωσης σε συντονισμό με ένα ευρύ φάσμα ομάδων ασφαλείας».

Μια σειρά από υπηρεσίες επιβολής του νόμου συμμετείχαν στην προστασία του ίδιου του ξενοδοχείου, των υψηλού προφίλ συμμετεχόντων και της γύρω περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Μητροπολιτικής Αστυνομίας της περιοχής, της Μυστικής Υπηρεσίας και του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών, του οποίου ο διευθυντής, Κας Πατέλ, παρευρέθηκε στο δείπνο. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης τη δική του ιδιωτική ασφάλεια.

Οι συνοδείες ασφαλείας με τα οποία ταξιδεύουν πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι και διασημότητες δεν επιτράπηκαν στην αίθουσα χορού, αλλά πολλοί από αυτούς είχαν εισιτήρια για το δείπνο και κάθονταν με τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η ομάδα ασφαλείας του CNNi βρισκόταν στην αίθουσα χορού ως προφύλαξη για την προστασία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του. Το Fox News είχε επίσης ομάδα ασφαλείας στο Hilton. Ορισμένα στελέχη και πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένης της αρχισυντάκτριας ειδήσεων του CBS Μπάρι Βάις και του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, ταξίδεψαν στις εκδηλώσεις που προηγήθηκαν του δείπνου με τις ιδιωτικές τους ομάδες ασφαλείας.

Επιβλήθηκαν περιορισμοί λίγες ώρες πριν

Η είσοδος στο ξενοδοχείο περιορίστηκε εν μέρει λίγες ώρες πριν το δείπνο. Μπάρες που είχαν στηθεί μπροστά από το ξενοδοχείο μπλόκαραν την είσοδο. Οι επισκέπτες που πλησίαζαν το ξενοδοχείο εκείνο το απόγευμα συνήθως καλούνταν να επιδείξουν κλειδί δωματίου και ταυτότητα και τα ονόματά τους ελέγχονταν με βάση μια εκτυπωμένη λίστα. Το γυμναστήριο, το οποίο προσφέρει συνδρομές στο ευρύ κοινό και διαθέτει ξεχωριστή εξωτερική είσοδο, ήταν ανοιχτό κατά τη διάρκεια του δείπνου, αν και οι υπάλληλοι ασφαλείας βρίσκονταν στην εσωτερική είσοδο όπου το γυμναστήριο συνδέεται με το υπόλοιπο ξενοδοχείο.

Κάποιοι επισκέπτες δήλωσαν ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας ωχριούσαν σε σύγκριση με τους ελέγχους ασφαλείας που αντιμετώπιζαν οι VIP όταν πήγαιναν σε ιδιωτικά πάρτι.

Άλλοι βετεράνοι του δείπνου δήλωσαν ότι η ασφάλεια φαινόταν πιο αυστηρή από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Ο Γουλφ Μπλίτσερ του CNNi είπε ότι η παρουσία ασφαλείας ήταν μεγαλύτερη από ό,τι σε οποιοδήποτε δείπνο ανταποκριτών στα οποία είχε πάει.

Τα αυξημένα μέτρα μετά την απόπειρα κατά του Ρίγκαν

Το ξενοδοχείο σχεδιάστηκε με ειδικό πέρασμα για την ασφαλή μετακίνηση του προέδρου μέσα στο ξενοδοχείο. Όταν ο Ρίγκαν πυροβολήθηκε ακριβώς έξω από τον χώρο το 1981, η λιμουζίνα του φέρεται να ήταν παρκαρισμένη τουλάχιστον μερικά βήματα μακριά, αφήνοντάς τον ευάλωτο.

Έκτοτε, μια πιο αυστηρά ελεγχόμενη είσοδος μέσω ενός ενισχυμένου διαδρόμου στο επίπεδο της βεράντας έχει γίνει ένα συνηθισμένο μέρος της εισαγωγής του προέδρου μέσα. Η λιμουζίνα του προέδρου περνάει μέσα από τον διάδρομο σε μια ιδιωτική είσοδο, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν την εγκατάσταση. Μετακινείται μέσω ενός ιδιωτικού ανελκυστήρα και υπάρχει ένας χώρος καθιστικού σχεδιασμένος για αυτόν, συμπεριλαμβανομένου ενός μπάνιου, είπε ένα από τα άτομα. Ο πρόεδρος μεταφέρεται στο πίσω μέρος της σκηνής χωρίς να τον βλέπει το κοινό.

«Ο πρόεδρος ή ο προστατευόμενος δεν εκτίθεται ποτέ στον έξω κόσμο», δήλωσε ο Α.T. Σμιθ, συνταξιούχος αναπληρωτής διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας.

Ο Τραμπ είπε ότι το ξενοδοχείο «δεν ήταν ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτήριο», προσθέτοντας ότι τα γεγονότα της βραδιάς υπογράμμισαν την ανάγκη για τη μεγάλη αίθουσα χορού που σχεδιάζει να κατασκευάσει στον Λευκό Οίκο.

Ο Οζ Πέρλμαν, που επρόκειτο να εμφανιστεί στο δείπνο, είπε ότι ελπίζει σε μια επανάληψη και να πείσει τον Τραμπ να συμμετάσχει.

«Υπέθεσα ότι τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά», είπε, «και όπως όλοι οι άλλοι, σοκαρίστηκα που αυτό θα μπορούσε να συμβεί».

Πηγή: cnn.gr