«Οι ΗΠΑ ξεφτιλίζονται»: Σκληρή επίθεση Μερτς κατά Τραμπ - Ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις

Κυπριακό: Πρόθεση Γκουτέρες για κάποιο βήμα το επόμενο διάστημα

Η έμφαση θα δοθεί στο πώς προχωρούν τα πράγματα επί της ουσίας

Υπάρχει πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για κάποιο βήμα το επόμενο διάστημα όσον αφορά στο Κυπριακό, και αναμένουν οι εμπλεκόμενοι να ενημερωθούν για το πως προχωρούν τα πράγματα επί της ουσίας, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, μετά από πρόσφατες συναντήσεις που είχε ο ΓΓ των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με την προσωπική του απεσταλμένη για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, αναμένουν οι εμπλεκόμενοι να ακούσουν από την ίδια ή από τα ΗΕ, πιο συγκεκριμένα ποια θα είναι η κατεύθυνση.

Η έμφαση θα δοθεί στο πώς προχωρούν τα πράγματα επί της ουσίας, σημείωσαν οι ίδιες πηγές, αναφέροντας ότι υπάρχει πρόθεση του κ. Γκουτέρες για κάποιο βήμα το επόμενο διάστημα.

Αναφέρθηκε επίσης ότι δεν υπάρχει ακόμη κάποια ενημέρωση σχετικά με την επόμενη επίσκεψη της κ. Ολγκίν στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

