Καιρός: Αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας - Πιθανές μεμονωμένες βροχές το μεσημέρι

Λεμεσός: Σε θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο της Παρασκευής - Υπέκυψε στα τραύματά του ο 21χρονος Άγγελος Κόμπος

Επέβαινε ως συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 23χρονος - Κανείς από τους δύο δεν έφεραν προστατευτικά κράνη.

Γύρω στις 10.35 χθες βράδυ, απεβίωσε ο Άγγελος Κόμπος 21 ετών, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσηλευτήριο της Λεμεσού, μετά από οδική σύγκρουση που συνέβη το βράδυ της 24ης Απριλίου στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, ενώ ο άτυχος 21χρονος επέβαινε ως συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 23χρονος στην οδό Γεωργίου Α΄ στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε στο πίσω μέρος οχήματος που οδηγούσε 20χρονος.

Σημειώνεται ότι και οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας δεν έφεραν προστατευτικά κράνη.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

