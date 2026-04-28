Στα χαρακώματα η Λάρνακα για Βαφεάδη - Αιτία πολέμου με την κυβέρνηση η δημιουργία βιομηχανικού λιμανιού

«Αιτία πολέμου», θα είναι για τη Λάρνακα εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι η κυβέρνηση ενδεχομένως να κάνει δεύτερες σκέψεις για την υλοποίηση του λιμανιού Βασιλικού, κάτι που ίσως επηρεάσει αρνητικά τα σχέδια ανάπτυξης του λιμανιού Λάρνακας.

Στο πλαίσιο χθεσινής δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας προειδοποίησε ότι εάν όντως γίνονται σκέψεις για βιομηχανικές χρήσεις στο λιμάνι της πόλης αντί στο Βασιλικό, αυτό θ’ αποτελέσει «αιτία πολέμου» με την κυβέρνηση. «Αν νομίζουν ότι θα μετατρέψουν τη Λάρνακα σε Βασιλικό, να το βγάλουν από το μυαλό τους», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του κ. Βύρα.

Στη διάσκεψη, που έγινε στην παρουσία και του προέδρου του ΕΟΑ Λάρνακας Άγγελου Χατζηχαραλάμπους, έγιναν γνωστοί οι λόγοι της κινητοποίησης που θα γίνει αύριο Τετάρτη (29/4, στις 6μ.μ.), έξω από το λιμάνι, αφού δύο χρόνια μετά τον τερματισμό της σύμβασης με την Kition Ocean Holdings, δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος, ούτε παρουσιάστηκε ξεκάθαρο πλάνο ανάπτυξης στους δύο νευραλγικούς αυτούς χώρους. Οι φορείς της Λάρνακας ανέφεραν ότι παρά τις δεσμεύσεις του ΠτΔ για παρουσίαση τελικής μελέτης ανάπτυξης από το Υπερταμείο της Ελλάδας, το χρονοδιάγραμμα δεν τηρήθηκε, ενώ η μελέτη που τελικά εμφανίστηκε, παρουσιάζει κενά και παραλείψεις, χωρίς να περιλαμβάνει το διαχρονικό αίτημα για ανάπτυξη των χερσαίων χώρων του λιμανιού και της μαρίνας.

Σε σχέση με τη δέσμευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για ανέγερση Ναυτικού Ομίλου και Συνεδριακού Κέντρου στους χερσαίους χώρους, αναφέρθηκε ότι η προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού αναμένεται να γίνει τον Μάιο. Ωστόσο, η προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών ως προς την υποβολή του σημειώματος έργου, εγείρει σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσον υπάρχει η απαιτούμενη πολιτική βούληση για υλοποίηση του έργου.

Έντονη δυσαρέσκεια προκαλεί και το γεγονός ότι παρά την πρόθεση της Αρχής Λιμένων να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση με αναπτύξεις σε λιμάνι, μαρίνα και χερσαίους χώρους, το Υπουργείο Μεταφορών έδωσε οδηγίες να μην υποβληθεί τελικά η σχετική πρόταση. Υπάρχουν, ακόμα, απορίες για το γεγονός ότι κατά την παρουσίαση της μελέτης του Υπερταμείου, τον περασμένο Φεβρουάριο, σ’ αυτήν δεν περιλαμβανόταν οποιαδήποτε πρόβλεψη για αναπτύξεις στους χερσαίους χώρους. Έπειτα, όμως, από έντονες αντιδράσεις, το υπουργείο επανήλθε, γνωστοποιώντας ότι αρχές Μαΐου θα παρουσιαστεί νέα μελέτη, στην οποία θα καθορίζονται ο τρόπος ανάπτυξης του χερσαίου χώρου και τα σχετικά έργα.

Προσβλητική θέση

Ο Α. Βύρας δήλωσε ότι είναι προσβλητική κι επικίνδυνη η θέση που διατυπώθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών, ότι η πόλη θα πρέπει να αποδεχθεί την έναρξη έργων όπως αυτά παρουσιάστηκαν στη μελέτη του Υπερταμείου, με την ανάπτυξη του χερσαίου χώρου να μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο. «Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην προχωρήσει τελικά η ανάπτυξη του χερσαίου χώρου, ενώ ταυτόχρονα να δημιουργηθεί λανθασμένα η εντύπωση ότι η πόλη έχει συναινέσει στη συγκεκριμένη αρχική λύση», σημείωσε. Κατά την αυριανή κινητοποίηση, οι αρχές της Λάρνακας θα απαιτήσουν να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο, νέες μελέτες και καθυστερήσεις και πως θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι χρήσεις που θα ισχύσουν στο λιμάνι, θα είναι εκείνες που ομόφωνα έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο και την επιτροπή ανάπτυξης. Η Λάρνακα ζητά όπως το έργο περιλαμβάνει αναπτύξεις στο χερσαίο χώρο, με χρήσεις που θα καθοριστούν από τις αρχές της πόλης. Τέλος, ζητά όπως εντός δύο μηνών, κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση με προκαταρκτικό Master Plan για την ανάπτυξη λιμανιού, μαρίνας και χερσαίου χώρου, με προκαταρκτικό κόστος και με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Ο κ. Βύρας αναμένει δημόσια απάντηση από τον ΠτΔ, για το εάν άλλαξαν οι κρατικές προθέσεις αναφορικά με τη δημιουργία του λιμανιού Βασιλικού, στο οποίο θα μετακινηθούν τα οχληρά φορτία από τη Λάρνακα. Οι παράγοντες της Λάρνακας προειδοποίησαν ότι εάν τα αιτήματά τους δεν εισακουστούν, θα λάβουν πιο δυναμικά μέτρα αντίδρασης.