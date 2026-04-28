Τι βρίσκεται πίσω από τη σύγκρουση Αρχιεπισκόπου–Τυχικού; Δάνεια και κόντρα για τη διαχείριση περιουσίας αποκαλύπτει ο δικηγόρος του (ηχητικό)

Σε οικονομικά ζητήματα με αιχμή τα δάνεια και τη διαχείριση της περιουσίας της Μητρόπολης Πάφου απέδωσε ο δικηγόρος του εκπτώτου Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, Ειρηναίος Αντωνίου Γιακουμάκης, τον πυρήνα της σύγκρουσης με την Αρχιεπισκοπή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται κυρίως για διαφωνίες στη διοίκηση και τον οικονομικό έλεγχο. Όπως ανέφερε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6, ο Τυχικός ανέλαβε μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, επισημαίνοντας ότι «υπήρχαν δάνεια πολλών εκατομμυρίων τα οποία έπρεπε να αποπληρωθούν», επιχειρώντας να αποσυνδέσει την ευθύνη του από τη δημιουργία των χρεών.

Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε στον τρόπο χρηματοδότησης της Μητρόπολης από την Αρχιεπισκοπή, σημειώνοντας ότι, αντί ευνοϊκής στήριξης, δόθηκαν δάνεια με υψηλό επιτόκιο: «ενώ είχε υποσχθεί ο Αρχιεπίσκοπος ότι θα βοηθήσει, έδωσε δάνεια από την Αρχιεπισκοπή στη Μητρόπολη Πάφου με 6,5% επιτόκιο, ενώ οι τράπεζες δίνουν 1-2%», προσθέτοντας ότι ο Τυχικός «δέχθηκε γιατί δεν ήθελε να προσβάλει τον Αρχιεπίσκοπο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε περίπτωση αξιοποίησης περιουσίας, υποστηρίζοντας ότι η Μητρόπολη είχε εντοπίσει καλύτερο μισθωτή για ακίνητο κοντά στο αεροδρόμιο, με δυνητικά έσοδα που θα έφταναν τις «400.000 ευρώ τον χρόνο», ωστόσο η επιλογή αυτή δεν προχώρησε και το ακίνητο συνέχισε να αποφέρει περίπου «20.000 ευρώ τον χρόνο»

Όσον αφορά το κομμάτι αυτό, έκανε αναφορά στον ρόλο του διευθυντή του Ελεγκτικού Τμήματος της Εκκλησίας, Γιάννη Χαριλάου, τον οποίο παρουσίασε ως καθοριστικό παράγοντα στις αποφάσεις, σημειώνοντας ότι «μονοπωλούσε τη συζήτηση» στο οικονομικό συμβούλιο και μπλόκαρε εισηγήσεις, φτάνοντας –όπως είπε– να δηλώνει ότι «και να το ψηφίσετε, θα το κόψω εγώ όταν θα έρθει στην Αρχιεπισκοπή».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι δίνονται καταθέσεις στην αστυνομία για τα οικονομικά ζητήματα, διευκρινίζοντας, όταν ρωτήθηκε σχετικά, ότι πρόκειται για «φυσικά πρόσωπα», χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω, καθώς –όπως σημείωσε– η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πώς απαντά η Αρχιεπισκοπή

Στα όσα αποκάλυψε ο δικηγόρος του εκπτώτου Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής και θεολόγος Χριστάκης Ευσταθίου, θέτοντας ζήτημα τεκμηρίωσης των ισχυρισμών. Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 και 97.6, υπογράμμισε ότι τα οικονομικά των Μητροπόλεων δεν είναι ανεξέλεγκτα, καθώς «υπόκεινται σε έλεγχο από την Αρχιεπισκοπή και την Ιερά Σύνοδο», ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλα ποσά.

Ο κ. Ευσταθίου στάθηκε στις αναφορές για δάνεια και οικονομική διαχείριση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για σοβαρά ζητήματα που δεν μπορούν να παραμένουν σε επίπεδο ισχυρισμών. Όπως ανέφερε, «όταν ακούγονται ονόματα και διασύρονται θεσμοί, αυτά πρέπει να αποδεικνύονται», τονίζοντας την ανάγκη να δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για το χρονικό σημείο στο οποίο προκύπτουν οι καταγγελίες, διερωτώμενος γιατί δεν τέθηκαν νωρίτερα εφόσον υπήρχαν τέτοιες διαπιστώσεις.

Τόνισε ότι, εφόσον υπάρχουν στοιχεία, αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα.

Τέλος, εκτίμησε ότι οι διαδικασίες στην Εκκλησία της Κύπρου βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα, περιλαμβανομένης της εκλογής νέου Μητροπολίτη Πάφου, τοποθετώντας χρονικά την εξέλιξη αυτή μέσα στον Μάιο.

