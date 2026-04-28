Ηρεμία επικρατεί στη νεκρή ζώνη της Αυλώνας, λέει ο κοινοτάρχης

Μέχρι στιγμής υπάρχει ηρεμία στη νεκρή ζώνη της Αυλώνας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κοινοτάρχης, Μενέλαος Σάββα, σημειώνοντας ότι ο Τούρκος έποικος που είχε παραβιάσει τη νεκρή ζώνη ολοκλήρωσε τις αγροτικές εργασίες του. Παράλληλα, είπε ότι έχουν πυκνώσει οι περιπολίες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, προσθέτοντας ωστόσο ότι «από μόνες τους δεν φέρνουν αποτέλεσμα», ενώ ζήτησε τη λήψη περισσότερων μέτρων από τα Ηνωμένα Έθνη και την Κυβέρνηση.

«Μέχρι χθες υπήρχε ηρεμία στη νεκρή ζώνη της Αυλώνας, δεν ξέρω για σήμερα το πρωί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Τούρκος έποικος που παραβίασε τη νεκρή ζώνη τελείωσε τη δουλειά του το απόγευμα της Κυριακής. Το συγκεκριμένο άτομο δεν υπάκουε στις οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών, αφού δεν είχε άδεια εισόδου στη νεκρή ζώνη, ούτε ήταν ο νόμιμος ιδιοκτήτης των τεμαχίων που καλλιεργούσε. Οι μπάλες σανού παραμένουν στα χωράφια, σημείωσε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο έποικος θα έρθει να τις σηκώσει και να τις μεταφέρει στα υποστατικά του.

Ο κ. Σάββα εξήγησε στο ΚΥΠΕ ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο που είχε παραβιάσει τη νεκρή ζώνη την περασμένη εβδομάδα και του είχε ζητηθεί από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ να απομακρυνθεί, προσθέτοντας ότι αυτή τη φορά έφερε ακόμα ένα άτομο μαζί του, που τον βοηθούσε να ετοιμάσει τις μπάλες σανού.

Επιπλέον, ο κοινοτάρχης της Αυλώνας επεσήμανε ότι οι περιπολίες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχουν πυκνώσει, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, στις 31 Μαρτίου, όπου εξέφρασε τις ανησυχίες του για την ένταση των τουρκικών παραβιάσεων ενόψει της περιόδου του θερισμού. Ο κ. Ντιάν έδωσε οδηγίες για πυκνές περιπολίες τόσο με αυτοκίνητα όσο και με ελικόπτερο, πρόσθεσε.

«(Η περιοχή) παρακολουθείται, αλλά οι περιπολίες από μόνες τους δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει από την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο για να σταματήσουν οι Τούρκοι», είπε, εξηγώντας ότι «θα πρέπει να πάρουν πιο πρακτικά μέτρα. Πρέπει να βρουν τρόπους ώστε να σταματήσουν (οι παραβιάσεις της νεκρής ζώνης)».

«Άμα έναν Τούρκο πολίτη δεν μπορούν να τον σταματήσουν, πώς θα εκτελέσουν τους όρους εντολής τους σε περίπτωση που υπάρχει ένα θερμό επεισόδιο; Θα πρέπει να επικρατήσει ειρήνη και τάξη στην περιοχή», είπε.

Ο Μενέλαος Σάββα ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι στις συναντήσεις που έχει με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει εισηγηθεί κάποια μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η ειρηνευτική δύναμη, όπως τη μετακίνηση του δρόμου περιπολίας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στα βόρεια όρια της νεκρής ζώνης, έτσι ώστε να εμποδίζονται οι παραβιάσεις, καθώς και την απόδοση της «παγωμένης περιοχής» από τα Ηνωμένα Έθνη στους νόμιμους ιδιοκτήτες για καλλιέργεια. «Φυσικά, δεν είχαμε καμία απάντηση μέχρι σήμερα», συμπλήρωσε.

«Εμείς θέλουμε και το δικό μας κράτος, η δική μας Κυβέρνηση, να πάρει κάποια μέτρα για να εμποδίζονται οι παραβιάσεις. Μπορεί να μην μπορεί να πάρει στρατιωτικά μέτρα, αλλά μπορεί να πάρει άλλα μέτρα που βοηθούν στην προστασία και στην ασφάλεια όσων δραστηριοποιούνται νόμιμα στη νεκρή ζώνη», σημείωσε, αναφέροντας ως παράδειγμα τη δημιουργία έργων υποδομής, την εγγραφή δημόσιων και αγροτικών δρόμων, την επέκταση του φωτισμού στη νεκρή ζώνη, την παραχώρηση αδειών για τοποθέτηση προκατασκευασμένων σπιτιών στα χωράφια για να χρησιμοποιούνται ως γεωργικές αποθήκες.

«Σε κάποια σημεία η νεκρή ζώνη στην Αυλώνα ξεπερνά τα 4 χλμ., οπότε θα μπορούσε ένα νεαρό ζευγάρι να χτίσει το σπίτι του 2 χλμ. μακριά από τη βόρεια γραμμή της νεκρής ζώνης, εφόσον είναι ιδιοκτήτης του τεμαχίου», επεσήμανε.

«Η δραστηριότητα (στη νεκρή ζώνη) θα αποτρέπει τις παραβιάσεις των Τούρκων και οποιεσδήποτε παρανομίες, είτε λαθρεμπόριο είτε διακίνηση λαθρομεταναστών είτε λαθροθηρία στην περιοχή», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Μενέλαος Σάββα. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει το δικό μας κράτος και δυστυχώς εδώ και 52 χρόνια δεν πράττει τίποτα. Διεκδικούμε τα αυτονόητα και δεν ακουγόμαστε», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι «η αδικία αυτή για τις κατεχόμενες περιοχές, όπως είναι η Αυλώνα, η Κατωκοπιά, η Ζώδια, πρέπει να αποκατασταθεί με μέτρα από το κράτος».

«Δεν λέμε να πάει (το κράτος) να κάνει πόλεμο, δεν λέμε να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο», διευκρίνισε.

