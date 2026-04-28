Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

«Άσπρισε το Τρόοδος» μήνα Απρίλιο – Ισχυρή χαλαζόπτωση και βροχές στην επαρχία Λεμεσού (εικόνες + βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Με χαλάζι και βροχές μάς αποχαιρετά ο Απρίλιος

Με χαλάζι και βροχές μάς αποχαιρετά ο Απρίλιος, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης σημειώθηκε βροχόπτωση και χαλαζόπτωση επηρεάζοντας την επαρχία Λεμεσού και το Τρόοδος.

Χαρακτηριστική είναι και η ανάρτηση του Kitasweather στην σελίδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ στο Facebook, ο οποίος αναφέρει ότι «Άσπρισε το Τρόοδος από τη χαλαζόπτωση που παρατηρείται στην περιοχή», ενώ αναρτά και εικόνα από την κάμερα του στο ξενοδοχείο Jubilee.

Παράλληλα, αναγνώστες τις ιστοσελίδας μας αποστέλλουν οπτικό υλικό και από το Καλό Χωριό Λεμεσού, όπου χαλάζι μεγάλου μεγέθους έπεσε στην περιοχή. Πλάνα από το χωριό αναρτήθηκαν επίσης στη σελίδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ.

Στο δελτίο καιρού εξάλλου, αναφέρεται ότι το μεσημέρι και το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά ή και στο εσωτερικό. Στην περιοχή της καταιγίδας πιθανό να πέσει και χαλάζι.

Δείτε βίντεο και εικόνες:




Καταιγίδα και χαλάζι στον Πρόδρομο

Σε νεότερη ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η μετεωρολογική πλατφόρμα Kitasweather επισυνάπτει βίντεο από την έντονη καταιγίδα με χαλαζόπτωση/χαλαζόστρωση που παρατηρείται και στον Πρόδρομο μεσημέρι Τρίτης.

 

Tags

ΚΑΙΡΟΣΧΑΛΑΖΙκαταιγίδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα