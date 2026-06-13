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Συνελήφθη 35χρονος για κλοπή αλουμινένιων δοκών αξίας €40.000 στην Αγία Νάπα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι δοκοί είχαν κλαπεί από ανοικτό χώρο επιχείρησης το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026

Στη σύλληψη 35χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής αλουμινένιων δοκών συνολικής αξίας €40.000 από επιχείρηση στην Αγία Νάπα.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στις 5 Ιουνίου από 58χρονο, ο οποίος ανέφερε ότι κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2026 κλάπηκαν από ανοικτό χώρο 22 αλουμινένιες δοκοί, ιδιοκτησία της επιχείρησής του.

Από τις εξετάσεις του ΤΑΕ Αμμοχώστου εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 35χρονου, με αποτέλεσμα την έκδοση δικαστικού εντάλματος σύλληψής του. Ο ύποπτος συνελήφθη το πρωί και τέθηκε υπό κράτηση.

Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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