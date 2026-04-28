Ένα νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού - Εντός της εβδομάδας οι αποφάσεις θανάτωσης για ζώα σπάνιων φυλών

Στην ανακοίνωση ενός νέου κρούσματος αφθώδους πυρετού προχώρησαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με τον συνολικό αριθμό των μολυσμένων μονάδων να ανέρχεται στις 105. Συγκεκριμένα 13 μονάδες βοοειδών, 89 μονάδες αιγοπροβάτων και 3 χοιροστάσια, στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας. Πρόκειται για πολύ μικρή μονάδα αιγοπροβάτων στη Δρομολαξιά.

«Οι αριθμοί των μολυσμένων ζώων αναλογούν περίπου στο 8,1% του συνολικού αριθμού των ενήλικων αιγοπροβάτων, στο 2,8% των ενήλικων βοοειδών και περίπου στο 7% του συνολικού αριθμού των χοίρων», ανέφερε στους δημοσιογράφους η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου.

«Ο ιός άρχισε να μειώνεται και το εμβόλιο να λειτουργεί»

Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί γύρω στις 38.900 αιγοπρόβατα, γύρω στις 2.247 βοοειδή και 16.500 χοίροι από το πρώτο και δεύτερο χοιροστάσιο (έχουν ξεκινήσει οι θανατώσεις στο τρίτο, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι την 1η Μαΐου).

«Συνεχίζονται παράλληλα οι δειγματοληψίες σε όλες τις μονάδες των μολυσμένων περιοχών. Αναμένεται να έχουμε και άλλα κρούσματα, ελπίζω να μην είναι πολλά, διότι ο ιός άρχισε να μειώνεται και το εμβόλιο να λειτουργεί», είπε η κα Γεωργιάδου.

Η δεύτερη φάση εμβολίου στα βοοειδή έχει ξεπεράσει το 75% και στα αιγοπρόβατα έχει ξεπεράσει το 62%. Στα χοιροστάσια έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος εμβολιασμός σε όλες τις μολυσμένες περιοχές, δηλαδή και σε Λευκωσία (μολυσμένες ζώνες Γερίου – Ιδαλίου και δυτικής Λευκωσίας) και Λάρνακα. Ήδη ξεκινά ο δεύτερος εμβολιασμός των χοίρων. Η κα Σωτηριάδου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε παγκύπριο εμβολιασμό των χοίρων.

Εντός της εβδομάδας οι αποφάσεις θανάτωσης για ζώα σπάνιων φυλών

Για τη μονάδα αιγοπροβάτων στη Δρομολαξιά, η οποία εκτρέφει γύρω στο 50% των ζώων μίας σπάνιας φυλής κυπριακών προβάτων, των παχύουρων προβάτων, η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, διευκρίνισε ότι πρόκειται για μονάδα που εντοπίστηκε ως μολυσμένη σε προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η συγκεκριμένη φυλή αποτελεί πλέον μόλις το 0,44% του συνολικού πληθυσμού προβάτων στο νησί, αντιμετωπίζοντας σοβαρό κίνδυνο αφανισμού. Όπως δημοσιεύτηκε σήμερα, ο ιδιοκτήτης της φάρμας έχει αποταθεί τόσο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Γεωργίας, ζητώντας εξαίρεση της μονάδας του από τη θανάτωση, επικαλούμενος τόσο τη σπανιότητα της φυλής όσο και τη σημασία της για την κυπριακή αγροτική κληρονομιά. Τόνισε ότι η συγκεκριμένη σπάνια φυλή προβάτων αριθμεί μόλις 1100 πρόβατα με τα 500 εξ αυτών να βρίσκονται στη φάρμα του.

Το ίδιο ζήτημα απασχολεί και ιδιοκτήτη φάρμας με ζώα της σπάνιας κυπριακής φυλής των κόκκινων αγελάδων, τα οποία επίσης βρέθηκαν θετικά στον ιό σε προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Από την πλευρά των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η κα Σωτηριάδου ανέφερε τα εξής: «Όσον αφορά τις ανακοινώσεις και την αγωνία του κόσμου για το τι θα γίνει με τις κόκκινες αγελάδες και τα παχύουρα πρόβατα στη Λάρνακα, τα οποία βρέθηκαν θετικά με τον αφθώδη πυρετό, η απόφαση για οποιαδήποτε παρέκκλιση θα ληφθεί στη βάση των προνοιών της νομοθεσίας, της τεκμηρίωσης της καθαροαιμίας τους σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας. Επίσης θα ληφθεί υπόψη το τι ποσοστό αποτελούν αυτά τα ζώα στο σύνολο του πληθυσμού των ντόπιων φυλών, ενώ θα συνεκτιμηθούν ο κίνδυνος και το όφελος που θα προκύψουν από τυχόν απόφαση διατήρησής τους ή θανάτωσής τους».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εξέφρασε την ελπίδα ότι εντός της εβδομάδας θα παρθεί η συγκεκριμένη απόφαση.

Σύμφωνα με την κα Σωτηριάδου, η μονάδα με τις κόκκινες αγελάδες περιλαμβάνει γύρω στα 33 ζώα και η μονάδα με τα παχύουρα πρόβατα γύρω στα 350 ζώα. Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι «πρωταρχική προτεραιότητα για όλα όσα κάνουμε είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης της νόσου, εξού και οι θανατώσεις και τα εμβόλια, όλα συνεκτιμώνται».

Κληθείσα να αναφέρει τα χαρακτηριστικά των σπάνιων φυλών, ανέφερε ότι πρόκειται για ντόπιες φυλές που έχουν προκύψει μέσω εξελίξεων και διασταυρώσεων, οι οποίες δεν αριθμούν μεγάλο αριθμό ζώων στο νησί. Είπε επίσης ότι ως επί το πλείστον οι κόκκινες αγελάδες, βρίσκονται στην επαρχία Πάφου, και παχύουρα πρόβατα έχει σε διάφορες περιοχές. Σε ερώτηση για την πρακτική διαχείριση της κατάστασης και την θανάτωση αυτών των ζώων, είπε ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια. «Ενδέχεται να θανατωθούν μόνο τα θετικά. Ενδέχεται και να θανατωθούν όλα. Δηλαδή δεν αποκλείεται η θανάτωσή τους», σημείωσε.

Η ποσόστωση του χαλλουμιού

Σε ό,τι αφορά στην ποσόστωση του χαλλουμιού και το ενδεχόμενο να αλλάξει λόγω μείωσης της επάρκειας γάλακτος, ανέφερε ότι στην παρούσα φάση δεν βλέπει να αλλάζει οτιδήποτε, σημειώνοντας όμως ότι «εάν συνεχίσουμε να βλέπουμε κρούσματα, πιθανότατα να αλλάξει. Προς το παρόν δεν νομίζω, παρότι το συζητούν, γίνεται κυρίως προληπτικά».

Οι αντιδράσεις των κτηνοτρόφων

Κληθείσα να τοποθετηθεί για το περιστατικό κτηνοτρόφου που παρέδωσε το παιδί του στον υπουργό Δικαιοσύνης και για τον κτηνοτρόφο που υπέστη έμφραγμα, είπε ότι «είναι ένα δύσκολο έργο και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, αλλά και για τους κτηνοτρόφους μας. Θα εκδηλώνουν ακραίες αντιδράσεις, είναι στενάχωρο. Χάνεται το μέλλον τους και η επόμενη μέρα για αυτούς, όμως είμαστε εδώ να τους στηρίξουμε ψυχολογικά, οικονομικά και ενημερωτικά. Είπα πάρα πολλές φορές ότι το τηλέφωνο και το γραφείο μου είναι ανοιχτά, όπως και του Γενικού μας και του Διευθυντή μας.

Για τις αποζημιώσεις είπε ότι «κάποιες δόθηκαν, κάποιες θα δοθούν για τα προκαταρκτικά. Άρχισαν να πληρώνονται και σανοί, γάλα και ζωοτροφές. Μόλις οριστικοποιηθούν τα ζώα, θα αρχίσουν να πληρώνονται και τα ζώα. Είναι και το σχέδιο κρατικής ενίσχυσης του κ. Μαλά, όσοι θα μπουν θα τους επεξηγήσουν τι θα κάνουν».

Επίσης, σε ό,τι αφορά στις κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων, επισήμανε ότι «είναι δικαίωμα του καθενός να έχει την οποιαδήποτε αντίδραση θέλει ή να διεκδικήσει στα πλαίσια της νομοθεσίας. Είμαστε εδώ να τους ακούσουμε. Ως υπηρεσία και ως κράτος οφείλουμε να κάνουμε τι λέει η νομοθεσία».

ΠτΔ: «Σύσκεψη το απόγευμα για τον αφθώδη πυρετό», «κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα»

Εσωτερική σύσκεψη για το θέμα του αφθώδους πυρετού ανακοίνωσε για σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ενώ κάλεσε όλους σε συνεργασία. Ερωτηθείς, προσερχόμενος στην Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ, κατά πόσον θα συναντήσει κάποιους από τους κτηνοτρόφους που διαμαρτύρονται, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την ετοιμότητά του να συναντηθεί μαζί τους. Ερωτηθείς κατά πόσον έχει διευθετηθεί συνάντηση, απάντησε αρνητικά.

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος σημείωσε τη σημασία τήρησης των πρωτοκόλλων. «Πρέπει να τηρηθούν τα πρωτόκολλα. Ο λόγος που ακόμη έχουμε αυτά τα προβλήματα είναι γιατί κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα και όσο συνεχίζουν συμπεριφορές, οι οποίες ξεφεύγουν των πρωτοκόλλων τα οποία εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες, τότε αυτό το πρόβλημα θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί όλους μας» τόνισε.

Την ίδια ώρα εξέφρασε την στήριξη της Κυβέρνησης στους κτηνοτρόφους λέγοντας ότι η δημοσιονομική πολιτική επιτρέπει στο κράτος να ανταποκριθεί και κάλεσε όλους σε συνεργασία. «Και αυτό που καλώ όλους δημόσια είναι η συνεργασία. Με τα οργανωμένα σύνολα είμαστε σε συνεχή επαφή σε όλα τα επίπεδα για την από κοινού αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης», είπε.