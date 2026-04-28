Η Λευκορωσία απελευθέρωσε τον δημοσιογράφο Αντρέι Πότσομπουτ [εικόνα]

Ελεύθερος μετά από έξι χρόνια αφέθηκε από τη Λευκορωσία ο Πολωνός δημοσιογράφος Αντρέι Πότσομπουτ, στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ του Μινσκ και της Βαρσοβίας.

«Ο Αντρέι Πότσομπουτ είναι ελεύθερος. Καλώς ήρθες στο πολωνικό σου σπίτι, φίλε μου» έγραψε σε ανάρτησή του την Τρίτη ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκστην, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του ίδιου με τον δημοσιογράφο.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η ανταλλαγή στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας είναι το φινάλε ενός διετούς περίπλοκου διπλωματικού παιχνιδιού, γεμάτου δραματικές ανατροπές».

«Επετεύχθη χάρη στο εξαιρετικό έργο των υπηρεσιών μας, των διπλωματών και των εισαγγελέων, καθώς και στην τεράστια βοήθεια των Αμερικανών, Ρουμάνων και Μολδαβών φίλων μας» συμπλήρωσε.

Ο Πότσομπουτ απελευθερώθηκε καθώς η Λευκορωσία και η Πολωνία προχώρησαν σε ανταλλαγή κρατουμένων πέντε προς πέντε, όπως μετέδωσε νωρίτερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας, Belta.

Ο δημοσιογράφος συνελήφθη τον Μάρτιο του 2021 και καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης το 2023 με την κατηγορία της υποκίνησης εθνοτικής εχθρότητας και της υπονόμευσης της ασφάλειας της Λευκορωσίας. Η Πολωνία υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι άδικες και πολιτικά υποκινούμενες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Πολωνία αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για τους αντιπάλους του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

