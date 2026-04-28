Υπό επταήμερη κράτηση ο 28χρονος που συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας διέταξε την Τρίτη την επταήμερη κράτηση του 28χρονου που συνελήφθη χθες στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ναρκωτικών.

Όπως είχε ανακοινώσει η Αστυνομία, στις 23/04/2026 μέλη της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με μέλη της ΥΔΑΠ, διενήργησαν έρευνα με δικαστικό ένταλμα, στην οικία 28χρονου στη Λευκωσία, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών για τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κανναβινοειδή τάξεως Β΄ μεικτού βάρους 1,5 κιλού, καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ο 28χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας) διερευνά την υπόθεση.

