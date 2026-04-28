Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Υπό επταήμερη κράτηση ο 28χρονος που συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών στη Λευκωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας διέταξε την Τρίτη την επταήμερη κράτηση του 28χρονου που συνελήφθη χθες στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ναρκωτικών.

Όπως είχε ανακοινώσει η Αστυνομία, στις 23/04/2026 μέλη της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με μέλη της ΥΔΑΠ, διενήργησαν έρευνα με δικαστικό ένταλμα, στην οικία 28χρονου στη Λευκωσία, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών για τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κανναβινοειδή τάξεως Β΄ μεικτού βάρους 1,5 κιλού, καθώς και μεγάλο  χρηματικό ποσό.

Ο 28χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας) διερευνά την υπόθεση.    

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

