Στο νοσοκομείο 44χρονος - Δέχθηκε μαχαιριά στη κοιλιά από άγνωστο έξω από περίπτερο στη Λευκωσία

Σοβαρό περιστατικό τραυματισμού με μαχαίρι σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Λευκωσία, με θύμα άνδρα ηλικίας 44 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 7:20 το πρωί ενημερώθηκαν μέλη της δύναμης από ιδιωτικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας ότι λίγο νωρίτερα είχε μεταφερθεί εκεί άνδρας που έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στην Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 06:40, όταν άγνωστος άνδρας που περιφερόταν έξω από το περίπτερό του στη λεωφόρο Προδρόμου, φέρεται να του επιτέθηκε με μαχαίρι, έπειτα από μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Από την επίθεση ο 44χρονος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα και στον δεξιό αντιβραχίονα. Αρχικά μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Στροβόλου, με τις εξετάσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη για εντοπισμό του δράστη.