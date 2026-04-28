Στο νοσοκομείο 44χρονος - Δέχθηκε μαχαιριά στη κοιλιά από άγνωστο έξω από περίπτερο στη Λευκωσία

Σοβαρό περιστατικό τραυματισμού με μαχαίρι σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Λευκωσία, με θύμα άνδρα ηλικίας 44 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 7:20 το πρωί ενημερώθηκαν μέλη της δύναμης από ιδιωτικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας ότι λίγο νωρίτερα είχε μεταφερθεί εκεί άνδρας που έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στην Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 06:40, όταν άγνωστος άνδρας που περιφερόταν έξω από το περίπτερό του στη λεωφόρο Προδρόμου, φέρεται να του επιτέθηκε με μαχαίρι, έπειτα από μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Από την επίθεση ο 44χρονος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα και στον δεξιό αντιβραχίονα. Αρχικά μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Στροβόλου, με τις εξετάσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη για εντοπισμό του δράστη.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

