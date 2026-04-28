Επετειακό συνέδριο για τα 30 χρόνια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την Τετάρτη

Πραγματοποιείται την Τετάρτη το επετειακό συνέδριο για τα 30 χρόνια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΚ, το Συνέδριο θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του Προέδρου της ΕΚΚ, Δρ Γιώργου Θεοχαρίδη.

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση θα παρευρεθούν περισσότεροι από 150 καλεσμένοι μεταξύ των οποίων θα συγκαταλέγονται μέλη της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO). Στους ομιλητές περιλαμβάνονται η Πρόεδρος της ESMA Verena Ross και ο Προέδρος του IOSCO Jean Paul Servais, οι οποίο θα επικεντρωθούν σε θέματα εποπτείας, νέων επενδυτικών προϊόντων και την εξέλιξη των Κεφαλαιαγορών.

Επιπρόσθετα, ο εμπειρογνώμονας τεχνητής νοημοσύνης και συγγραφέας Huy Nguyen Trieu θα αναφερθεί στις εξελίξεις του AI, ενώ θα ακολουθήσει σχετικό πάνελ με τη συμμετοχή του Επιτρόπου της CONSOB Carlo Comporti, του Γενικού Διευθυντή της CSSF Claude Marx και της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος, Δρ. Βασιλικής Λαζαράκου.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το συνέδριο σε πραγματικό χρόνο μέσω ζωντανής μετάδοσης (live streaming) στο επίσημο κανάλι της ΕΚΚ στο YouTube, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtube.com/live/5QySqexCrCU?feature=share.

Λεπτομέρειες για το συνέδριο βρίσκονται σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος του συνεδρίου και του συνδέσμου για τη ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης.