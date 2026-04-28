Παρέμβαση Αρχιεπισκοπής για τον Τυχικό: Καταγγελίες για αντικανονική παρουσία και επεισόδιο σε ναό

Σε δημόσια δήλωση προχώρησε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, επιχειρώντας,όπως επισημαίνει, να ξεκαθαρίσει τα δεδομένα γύρω από πρόσφατα περιστατικά και δημοσιεύματα που αφορούν τον εν αργία πρώην Μητροπολίτη Πάφου, Τυχικό.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, κληρικοί που βρίσκονται σε αργία δεν επιτρέπεται να φορούν τα άμφια του αξιώματός τους ούτε να λαμβάνουν μέρος λειτουργικά στην Αγία Πρόθεση. Παρά ταύτα, σύμφωνα με την καταγγελία, την περασμένη Κυριακή ο πρώην Μητροπολίτης εμφανίστηκε στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου και Βαρνάβα και προέβη σε ενέργειες που, βάσει της εκκλησιαστικής τάξης, δεν συνάδουν με την ιδιότητά του.

Η ανακοίνωση κάνει επίσης λόγο για ένταση εντός του ναού, υποστηρίζοντας ότι όταν ο προϊστάμενος ιερέας του επισήμανε την αντικανονική συμπεριφορά, εκείνος αντέδρασε επιθετικά, σπρώχνοντάς τον και χτυπώντας τον.

Για το περιστατικό, προστίθεται, υπάρχει και μαρτυρία δεύτερου ιερέα. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου διευκρινίζει ότι ο πρώην Μητροπολίτης δεν στερείται του δικαιώματος να προσεύχεται ή να ψάλλει σε ναούς, σημειώνοντας μάλιστα ότι διαθέτει τις σχετικές ικανότητες.

Τονίζει όμως ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στη λατρεία με τρόπο που να παραπέμπει σε εν ενεργεία ιεράρχη. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και σε δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος προέτρεψε τον Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, να κατασκευάσει κατηγορίες εναντίον του.

Η Εκκλησία απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς ως αβάσιμους και αναληθείς, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί νομικές ενέργειες.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι κατηγορίες που οδήγησαν στην έκπτωση και την επιβολή της ποινής της αργίας είχαν καθαρά εκκλησιολογικό χαρακτήρα και αποτέλεσαν τη βάση των αποφάσεων τόσο της Ιεράς Συνόδου της Κύπρου όσο και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο απέρριψε σχετικές προσφυγές.

Σε ό,τι αφορά ισχυρισμούς για οικονομικές ατασθαλίες, η Εκκλησία καλεί όποιον διαθέτει στοιχεία να απευθυνθεί στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς ή στις αστυνομικές αρχές, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για τις συνέπειες διάδοσης ψευδών πληροφοριών.

Τέλος, απευθύνεται έκκληση προς τους πιστούς της Πάφου να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη τους στην Εκκλησία και να μην επηρεάζονται από «καθηρημένους κληρικούς ή ευσεβοφανείς Χριστιανούς», ενώ υπογραμμίζεται ότι σύντομα θα κινηθούν οι διαδικασίες για την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου.