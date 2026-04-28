Eurostat: Αύξηση πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην ΕΕ

Αύξηση κατέγραψε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Στη ζώνη του ευρώ, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών κατά κεφαλήν αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όταν είχε καταγραφεί στασιμότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 0,2%, έναντι 0,1% το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την Eurostat, η πραγματική κατανάλωση των νοικοκυριών κατά κεφαλήν στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, μετά από άνοδο 0,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Στο σύνολο της ΕΕ, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,6%, διατηρώντας τον ίδιο ρυθμό ανόδου με το προηγούμενο τρίμηνο.

Παράλληλα, η εξέλιξη του πραγματικού εισοδήματος στη ζώνη του ευρώ συνδέεται κυρίως με τη θετική συμβολή του καθαρού εισοδήματος από περιουσία και άλλων καθαρών τρεχουσών μεταβιβάσεων. Στην ΕΕ συνολικά, η βασική θετική συμβολή προήλθε από την αμοιβή εξαρτημένης εργασίας. Αντίθετα, οι τρέχοντες φόροι και οι καθαρές κοινωνικές εισφορές είχαν τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ.

Όπως αναφέρει η Υπηρεσία, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε επίπεδο κρατών μελών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, καταγράφηκε αύξηση σε έξι χώρες, στασιμότητα σε μία και μείωση σε οκτώ. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Ελλάδα (2,1%), ακολουθούμενη από την Αυστρία (1,6%) και την Τσεχία (0,6%). Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Ουγγαρία (-1,4%), την Ιταλία (-0,8%) και τη Φινλανδία (-0,5%).

Παράλληλα, το ποσοστό επενδύσεων των νοικοκυριών αυξήθηκε οριακά κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ. Σε επίπεδο κρατών μελών, αύξηση καταγράφηκε σε οκτώ χώρες, στασιμότητα σε δύο και μείωση σε πέντε. Η Ιταλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση (0,5%), ενώ ακολούθησε η Πορτογαλία (0,2%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία (-0,4%) και την Αυστρία (-0,2%).

Όπως αναφέρεται, τα δεδομένα προέρχονται από τριμηνιαία εποχικά προσαρμοσμένα εθνικολογιστικά στοιχεία και αποτυπώνουν την εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών των νοικοκυριών, όπως το εισόδημα, η κατανάλωση, η αποταμίευση και οι επενδύσεις.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Κύπρο όσον αφορά το 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ