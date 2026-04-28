Νέος ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη Σκιάθο - Σεισμός και στη Σίφνο με λίγα λεπτά διαφορά

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) στη Σκιάθο, δοκιμάζοντας την υπομονή των κατοίκων, που ακόμη δεν έχουν συνέλθει από τον σεισμό των 4,7 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό του βάθος ήταν 14,1 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του 8 χιλιόμετρα Βόρεια - Βορειοδυτικά της Σκιάθου σε χερσαίο έδαφος.

Νωρίτερα, ένας σεισμός 4,7 Ρίχτερ ταρακούνησε ξανά τους νησιώτες. Η δόνηση αυτή σημειώθηκε οκτώ χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου.

Και στις δύο περιπτώσεις ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική.

Σύμφωνα το skiathoslife, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ενώ οχήματα πραγματοποιούν ελέγχους εντός και εκτός της χώρας.

Μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια ενός σεισμού

Οι πολίτες μπορούν να βρουν ειδικές οδηγίες σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια του σεισμού και μετά την σεισμική δόνηση στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας. Ακολουθούν οι οδηγίες:

Όταν γίνεται σεισμός:

Αν είστε μέσα στο σπίτι

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του. Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσον του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. Απομακρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν. Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι. Μην βγείτε στο μπαλκόνι.

Αν είστε σε ψηλό κτήριο

Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.

Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση. Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.

Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο

Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια. Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας με αυτά.

Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο

Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσοχή το αυτοκίνητο ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις.

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη Σίφνο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε και στη Σίφνο λίγο μετά τις 16:10 το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο το σεισμού καταγράφηκε στα 10 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Σίφνου.

Λίγα λεπτά πριν σημειώθηκε σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ στη Σκιάθο, που έγινε και αισθητή στην Αττική.

ΠΗΓΗ: CNN.GR