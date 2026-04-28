Προτάσεις ευρωβουλευτών για ισορροπημένο μοντέλο διαχείρισης του τουρισμού

Ενόψει της επικείμενης στρατηγικής της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό, οι ευρωβουλευτές παρουσίασαν την Τρίτη τις προτάσεις τους (439 ψήφοι υπέρ, 42 κατά και 129 αποχές) για ένα ισορροπημένο μοντέλο διαχείρισης του τουρισμού, ζητώντας την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των μεταφορών, της πολιτιστικής διαχείρισης και της τοπικής αριστείας ως μοχλούς βιώσιμης περιφερειακής ευημερίας.

Αντιμετώπιση του υπερτουρισμού

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με δεδομένο ότι το 80% των ταξιδιωτών επισκέπτονται μόλις το 10% των παγκόσμιων προορισμών, οι ευρωβουλευτές προτείνουν την αναζήτηση τρόπων αποσυμφόρησης περιοχών που αντιμετωπίζουν πιέσεις από τον υπερτουρισμό και την ανακατεύθυνση των επισκεπτών σε λιγότερο γνωστούς, αναδυόμενους ή απομακρυσμένους προορισμούς, όπως οι αγροτικές, οι ορεινές ή οι απομονωμένες περιοχές.

Ο γαστρονομικός τουρισμός, ο οινοτουρισμός ο ζυθοτουρισμός, ο πολιτισμικός τουρισμός, ο ποδηλατικός τουρισμός καθώς και οι εμπειρίες του αναγεννητικού τουρισμού, σημειώνεται, μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για αναδυόμενους προορισμούς, να επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο πέραν την περιόδων αιχμής και να δημιουργήσουν πρόσθετο εισόδημα.

Για να καταστεί ο ευρωπαϊκός τουρισμός πιο βιώσιμος, οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων και καλούν την Επιτροπή να προσδιορίσει έναν ειδικό μηχανισμό στήριξης για την ενίσχυση των αεροπορικών, θαλάσσιων και χερσαίων συνδέσεων και τη βελτίωση της πρόσβασης σε αναδυόμενους προορισμούς.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται, περιλαμβάνονται η στοχευμένη στήριξη για τη μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων και την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης, η ενίσχυση των διασυνοριακών νυχτερινών σιδηροδρομικών συνδέσεων και η ταχεία ανάπτυξη ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων για τις σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές

Επαρκής χρηματοδότηση

Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι, προκειμένου η Ευρώπη να διατηρήσει τη θέση της ως κορυφαίος παγκόσμιος τουριστικός προορισμός, απαιτούνται σαφείς χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. Μάλιστα, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνει, για ακόμη μία φορά, ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα και αυτοτελή δημοσιονομική γραμμή για τον τουρισμό.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σηματοδοτούν ένα θετικό βήμα προς την αποτελεσματικότερη διαχείριση των τουριστικών προορισμών, δηλώνουν οι ευρωβουλευτές. Ωστόσο, τονίζουν ότι απαιτούνται κι άλλες παρεμβάσεις, ώστε να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και η εμπορευματοποίηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της αυθεντικότητας, σε επιδείνωση του στεγαστικού προβλήματος σε τοπικό επίπεδο και στον εκτοπισμό των μόνιμων κατοίκων.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη θέσπιση ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το οποίο θα καθορίζει πρότυπα παροχής υπηρεσιών, θα αποσαφηνίζει τις κατηγορίες των παρόχων των καταλυμάτων και θα επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να θέτουν ανώτατα όρια στον αριθμό των διανυκτερεύσεων επισκεπτών ή να εισάγουν καθεστώτα αδειοδότησης ή πολεοδομικής ζωνοποίησης.

Κάρτες δεξιοτήτων και εθελοντισμός στον τομέα του τουρισμού

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να αρθούν τα εμπόδια στην επαγγελματική κινητικότητα, οι ευρωβουλευτές προτείνουν την καθιέρωση μιας κάρτας τουριστικών δεξιοτήτων για την τεκμηρίωση της διαπιστευμένης κατάρτισης, των δεξιοτήτων, των προσόντων και της επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα του τουρισμού.

Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν τον ζωτικό ρόλο των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα, των τοπικών οργανώσεων και των εθελοντών ως θεματοφυλάκων της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, καλούν την Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της ευρύτερης συμμετοχής στον πολιτιστικό εθελοντισμό.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής του Κοινοβουλίου Daniel Attard (Σοσιαλιστές, Mάλτα) δήλωσε: «Χαιρετίζω την ευρεία στήριξη της έκθεσής μου για την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό, η οποία θα βοηθήσει να κατανεμηθούν οι επισκέπτες περισσότερο ισόποσα μεταξύ περιφερειών, θα βελτιώσει τη σύνδεσή τους, θα στηρίξει τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, θα προστατεύσει το περιβάλλον, θα διατηρήσει την ταυτότητά μας και θα πιέσει στην κατεύθυνση δίκαιων κανόνων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε όλη την Ευρώπη».