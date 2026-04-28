Το είπε και το έκανε ο Ιωάννου - Κατεδαφίστηκε το παράνομο υποστατικό στον Πρωταρά [εικόνες]

Σε κατεδάφιση του παράνομου υποστατικού στον Πρωταρά προχώρησαν σήμερα συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου, εκτελώντας την εντολή που δόθηκε από τον Κωνσταντίνος Ιωάννου για άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας.

Λίγες ώρες μετά την αυστηρή επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών και την προθεσμία των 24 ωρών που τέθηκε, τα συνεργεία προχώρησαν στην απομάκρυνση και ξήλωση του υποστατικού που λειτουργούσε ως επιχείρηση μασάζ και κιόσκι σε παραλιακό κρατικό τεμάχιο στον Πρωταρά.

Οι εικόνες από το σημείο καταγράφουν τη διαδικασία κατεδάφισης, με το παράνομο υποστατικό να αποξηλώνεται πλήρως, τερματίζοντας μια εκκρεμότητα που παρέμενε από το 2023, παρά το γεγονός ότι όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες γνώριζαν την ύπαρξη της αυθαίρετης κατασκευής.

Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια των έντονων παρεμβάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών τις τελευταίες εβδομάδες, με διαδοχικές επιστολές προς την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου για λήψη μέτρων. Με την τελευταία επιστολή, ο κ. Ιωάννου ξεκαθάρισε ότι η αρμοδιότητα βαραίνει την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση και έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα για συμμόρφωση.

Σε εξέλιξη η ποινική έρευνα

Κατόπιν γραπτής καταγγελίας που υποβλήθηκε στις 23/12/2025 από το δικηγορικό γραφείο Χριστάκη Θ. Χριστάκη ΔΕΠΕ, δόθηκαν οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα στον Αρχηγό Αστυνομίας για διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και αναφορές σε ενδεχόμενη διαφθορά.

Το ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή του στις 18/3/2026 για την εν λόγω καταγγελία και ζήτησε όπως αρμόδιος λειτουργός του υπουργείου προχωρήσει σε γραπτή κατάθεση, καθώς και στην παροχή όλης της σχετικής αλληλογραφίας. Λειτουργός του υπουργείου έδωσε κατάθεση στις 17/4/2026.