Άνοιξαν οι ουρανοί στα ορεινά - Σε έξι ώρες έπεσε βροχή ολόκληρου μήνα στον Πρόδρομο!

Σημαντικά ύψη βροχής κατέγραψαν οι τοπικές βροχές και οι έντονες καταιγίδες που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, επηρεάζοντας κυρίως τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κύπρου, με επίκεντρο την οροσειρά του Τροόδους.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Kitas Weather, το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης καταγράφηκε στον Πρόδρομο, όπου σε διάστημα μόλις έξι ωρών έπεσαν 55,5 χιλιοστά βροχής. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς υπερβαίνει τη μέση κανονική βροχόπτωση ολόκληρου του μήνα για την περιοχή, η οποία ανέρχεται στα 53,6 χιλιοστά.

Ξεπέρασαν τα 30 χιλιοστά στο Τρόοδος

Γενικότερα, πάντως στην ευρύτερη περιοχή του Τρόοδος τα ύψη βροχής κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας σε αρκετές περιπτώσεις τα 25 έως 30 χιλιοστά. Οι καταιγίδες είχαν έντονο τοπικό χαρακτήρα, με διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, ωστόσο η ένταση των φαινομένων ήταν τέτοια που προκάλεσε προβλήματα σε ορισμένες κοινότητες.

Πώς πάνε τα φράγματα

Με ιδιαίτερα δυναμικό αποτύπωμα εξελίσσεται ο φετινός Απρίλιος για τα φράγματα της Κύπρου, καταγράφοντας μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους εισροών των τελευταίων δεκαετιών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, οι συνολικές εισροές νερού για τον μήνα έχουν ήδη ανέλθει στα 22.026 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, επίδοση που κατατάσσει τον Απρίλιο του 2026 στη δεύτερη θέση από το 1987 1988 όταν και ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή μετά την κατασκευή των μεγάλων φραγμάτων.

Παρά τη σημαντική αυτή επίδοση, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι το ιστορικό ρεκόρ του Απριλίου του 2019 δύσκολα θα καταρριφθεί. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα και την αναμενόμενη πορεία των καιρικών συνθηκών, ο μήνας αναμένεται να κλείσει με συνολικές εισροές που θα κυμανθούν μεταξύ 23 και 24 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, επιβεβαιώνοντας ωστόσο τη φετινή υδρολογική δυναμική.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μια φυσιολογική κάμψη στις εισροές, χωρίς όμως να προκαλεί ανησυχία. Οι ποσότητες νερού συνεχίζουν να ενισχύουν τα φράγματα με σχετικά σταθερό ρυθμό της τάξης των 0.400 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ημερησίως, επίπεδο που θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό για την εποχή.

Ενδεικτική της φετινής ανάκαμψης είναι και η εικόνα στα μικρότερα φράγματα. Το φράγμα της Βυζακιάς, το οποίο μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο βρισκόταν ουσιαστικά σε κατάσταση ξηρασίας με πληρότητα που άγγιζε μόλις το 0.1%, κατάφερε να φτάσει σε υπερχείλιση την Κυριακή 26 Απριλίου. Πρόκειται για το ένατο μικρό φράγμα που υπερχειλίζει φέτος, εξέλιξη που καταγράφει με σαφήνεια τη βελτίωση των υδατικών δεδομένων.