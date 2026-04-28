Ύποπτος για κατασκοπεία ζητούσε πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία της Europol - Το Ανώτατο απέρριψε την αίτηση του

Το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου απέρριψε την Τρίτη αίτηση κατηγορούμενου σε σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας, ο οποίος επιδίωκε να αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητο υλικό, το οποίο όπως υποστήριζε, ήταν κρίσιμο για την υπεράσπισή του.

Η υπόθεση αφορά ποινική δίωξη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού, όπου ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων κατασκοπεία, δημοσίευση ευαίσθητων πληροφοριών για την άμυνα της Δημοκρατίας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε να εξεταστεί και να αποκαλυφθεί υλικό που η κατηγορούσα Αρχή χαρακτήρισε ως «classified» (διαβαθμισμένο), εμπιστευτικό και συνδεδεμένο με το σύστημα SIENA της Europol.

Το Κακουργιοδικείο είχε ήδη απορρίψει το αίτημα, κρίνοντας ότι το υλικό δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο και δεν επηρεάζει ουσιαστικά ούτε την κατηγορία, ούτε την υπεράσπιση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έβαλε τέλος στην προσπάθεια του κατηγορούμενου να ανατρέψει την απόφαση μέσω προνομιακού εντάλματος (certiorari), διαμηνύοντας ότι τα προνομιακά εντάλματα δεν είναι «έφεση από την πίσω πόρτα».

Υπογράμμισε ότι δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση ή κατάχρηση εξουσίας από το Κακουργιοδικείο και ότι η απόφαση λήφθηκε μετά από εξέταση του επίμαχου υλικού, ενώ σημείωσε πως η διαφωνία του κατηγορούμενου αφορά την ουσία της κρίσης και όχι τη νομιμότητά της.

Το Ανώτατο τόνισε πως ο κατηγορούμενος έχει στη διάθεσή του το ένδικο μέσο της έφεσης και ότι αυτός είναι ο ενδεδειγμένος δρόμος, ενώ ξεκαθάρισε ότι ακόμη και αν υπήρχε συζητήσιμο ζήτημα, η ύπαρξη εναλλακτικής θεραπείας, όπως η έφεση, αποκλείει την έκδοση τέτοιων εξαιρετικών ενταλμάτων.

Εξάλλου, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου ακόμη και αν ακυρωνόταν η απόφαση του Κακουργιοδικείου, αυτό δεν θα οδηγούσε αυτόματα σε αποκάλυψη του υλικού, ούτε θα παρείχε ουσιαστικό όφελος στον κατηγορούμενο.

Η αίτηση απορρίφθηκε οριστικά, με το Ανώτατο να επιβεβαιώνει τα αυστηρά όρια παρέμβασής του σε ενδιάμεσες ποινικές αποφάσεις και τη σημασία της διάκρισης μεταξύ «νομιμότητας» και «ορθότητας» μιας δικαστικής κρίσης.

