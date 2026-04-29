Απάτη με χειρόγραφα σημειώματα σε οχήματα - Στο στόχαστρο ανυποψίαστοι πολίτες

Αναφορές για νέο τρόπο εξαπάτησης πολιτών δέχεται τις τελευταίες ημέρες η Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό χειρόγραφων σημειωμάτων σε ανεμοθώρακες οχημάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέσω των σημειωμάτων οι πολίτες προτρέπονται να κατεβάσουν συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία υποτίθεται ότι παρέχει ενημέρωση για θέματα παραβατικότητας στην περιοχή τους.

Όπως επισημαίνεται, σκοπός των επιτήδειων είναι η εξαπάτηση και η απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών στοιχείων.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και υποψιασμένο και, σε περίπτωση εντοπισμού παρόμοιου περιστατικού, να επικοινωνεί με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στον αριθμό 1460.