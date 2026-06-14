Η Αννίτα κέρδισε επικοινωνιακά, ο Στέφανος ανέβασε αξιοπιστία: Τι δείχνει η δημοσκόπηση της Noverna για λογαριασμό του «Π»

Τρεις εβδομάδες μετά τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, η πρώτη μετεκλογική δημοσκόπηση της Noverna για λογαριασμό του «Πολίτη» καταγράφει μια ενδιαφέρουσα πολιτική αντίφαση. Οι πολίτες εμφανίζονται σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι από το εκλογικό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να πιστεύουν ότι η νέα Βουλή θα μπορέσει να αλλάξει ουσιαστικά τα πράγματα. Κερδισμένοι, πέραν της κάλπης, είναι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ στην επικοινωνία και ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου στην αξιοπιστία.

Προσδοκίες

Η κοινωνία φαίνεται να αποδέχεται την ετυμηγορία της κάλπης, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί χαμηλές προσδοκίες για την αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος. Πρόκειται για μια στάση που περισσότερο παραπέμπει σε ψύχραιμη αναμονή παρά σε πολιτικό ενθουσιασμό.

Το πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι ότι η νέα Βουλή ξεκινά με ένα οριακά θετικό πολιτικό κεφάλαιο.

Το 53% των ερωτηθέντων δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» ικανοποιημένο από το συνολικό αποτέλεσμα των εκλογών, έναντι 46% που δηλώνει «όχι και τόσο» ή «καθόλου» ικανοποιημένο.

Τα ποσοστά αυτά δεν συνιστούν θριαμβευτική αποδοχή, αλλά ούτε και αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος. Αντίθετα, αποτυπώνουν μια κοινωνία που θεωρεί ότι η κάλπη παρήγαγε μία σε γενικές γραμμές αποδεκτή ισορροπία δυνάμεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κομματική κατανομή της ικανοποίησης. Οι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ εμφανίζονται οι πλέον ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται επίσης στους ψηφοφόρους των ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι του ΑΛΜΑ εμφανίζονται αισθητά πιο επιφυλακτικοί, γεγονός που ενδεχομένως αντανακλά το χάσμα ανάμεσα στις προεκλογικές προσδοκίες και το τελικό αποτέλεσμα.

Συσπείρωση

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το εύρημα που αφορά τη σταθερότητα της ψήφου. Το 87% δηλώνει ότι εάν οι εκλογές διεξάγονταν ξανά τον επόμενο μήνα θα ψήφιζε το ίδιο κόμμα. Μόλις το 9% δηλώνει ότι θα επέλεγε διαφορετικά, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δεν απαντά. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι εκλογές δεν άφησαν πίσω τους έντονα αισθήματα μεταμέλειας ή απογοήτευσης. Αντίθετα, οι περισσότεροι ψηφοφόροι φαίνεται να θεωρούν ότι η επιλογή τους δικαιώθηκε ή τουλάχιστον δεν διαψεύστηκε από το τελικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο υποδηλώνει ότι το νέο κομματικό σκηνικό παρουσιάζει μεγαλύτερη σταθερότητα απ' όση προέβλεπαν πολλοί αναλυτές πριν από την κάλπη.

Μια Βουλή συντηρητική

Το πλέον ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα της δημοσκόπησης αφορά την ιδεολογική ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος. Πάνω από ένας στους δύο πολίτες (56%) θεωρεί ότι η σύνθεση της νέας Βουλής είναι πιο συντηρητική, ενώ μόλις το 30% τη χαρακτηρίζει πιο προοδευτική. Στην Κύπρο, οι όροι αυτοί βασικά παραπέμπουν περισσότερο σε διαχωρισμό Δεξιάς και Αριστεράς παρά σε κάποια πιο πολύπλοκη πολιτική ή ιδεολογική ταξινόμηση.

Η αντίληψη αυτή διαπερνά σχεδόν οριζόντια το εκλογικό σώμα και δεν περιορίζεται μόνο στους ψηφοφόρους της Αριστεράς. Ακόμα και μεταξύ ψηφοφόρων κομμάτων του Κέντρου επικρατεί η αίσθηση ότι η νέα Βουλή μετακινήθηκε προς πιο συντηρητικές πολιτικές και κοινωνικές θέσεις.

Το εύρημα αυτό συνδέεται προφανώς με την ενίσχυση κομμάτων της Δεξιάς και της εθνικιστικής Δεξιάς, αλλά και με τη συνολική εικόνα που διαμορφώθηκε μετά την είσοδο νέων πολιτικών δυνάμεων στη Βουλή.

Εκπροσώπηση νέων προσώπων

Αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο οι πολίτες εμφανίζονται αισιόδοξοι, αυτό αφορά την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού. Το 63% θεωρεί ότι η νέα Βουλή θα έχει επαρκή εκπροσώπηση νέων ανθρώπων, ποσοστό που αποτελεί τη μοναδική καθαρά θετική αξιολόγηση μεταξύ όλων των ερωτημάτων που τέθηκαν.

Από εκεί και πέρα, η εικόνα αλλάζει αισθητά. Μόλις το 43% πιστεύει ότι η νέα Βουλή μπορεί να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο, ενώ το 46% διαφωνεί. Παρόμοια είναι η εικόνα και στο θέμα της κοινωνικής ευαισθησίας, που οι θετικές και αρνητικές απαντήσεις βρίσκονται ουσιαστικά σε ισορροπία.

Ακόμα πιο αρνητική είναι η αποτίμηση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της νέας Βουλής. Μόλις το 34% θεωρεί ότι θα είναι αποτελεσματική, έναντι 46% που εκφράζει αντίθετη άποψη. Το μήνυμα είναι σαφές, οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι προέκυψε μια διαφορετική σύνθεση, αλλά δεν είναι βέβαιοι ότι αυτή η διαφορετικότητα θα μεταφραστεί σε καλύτερη διακυβέρνηση.

Ο Στέφανος κερδίζει σε αξιοπιστία

Στο επίπεδο των πολιτικών αρχηγών, ένα αξιοσημείωτο εύρημα αφορά τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ. Ο Στέφανος Στεφάνου είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που καταγράφει καθαρά θετικό ισοζύγιο αξιοπιστίας μετά την προεκλογική περίοδο. Το 20% δηλώνει ότι τον θεωρεί πιο αξιόπιστο σε σχέση με πριν τις εκλογές, έναντι 12% που τον θεωρεί λιγότερο αξιόπιστο.

Η Αννίτα Δημητρίου, παρότι κυριάρχησε επικοινωνιακά στην προεκλογική περίοδο, εμφανίζει ελαφρώς αρνητική μεταβολή στην αξιοπιστία της. Αρνητικό πρόσημο καταγράφουν επίσης ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Χρίστος Χρίστου και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Ο μεγάλος χαμένος

Το πιο βαρύ πολιτικό πλήγμα φαίνεται να δέχθηκε ο Φειδίας Παναγιώτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, το 50% των πολιτών δηλώνει ότι η προεκλογική περίοδος τον έκανε λιγότερο αξιόπιστο, ενώ μόλις το 11% δηλώνει το αντίθετο. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών και υποδηλώνει ότι η εκλογική εκστρατεία λειτούργησε περισσότερο αποδομητικά παρά ενισχυτικά για τη δημόσια εικόνα του.

Αννίτα στη μάχη της επικοινωνίας

Παρά τις διαφοροποιήσεις στην αξιοπιστία, η εικόνα είναι διαφορετική όταν οι πολίτες ερωτώνται ποιος κατάφερε να επικοινωνήσει καλύτερα τα μηνύματά του. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αννίτα Δημητρίου με 39%, ακολουθούμενη από τον Στέφανο Στεφάνου με 33%. Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί βρίσκονται αρκετά πιο πίσω, με τον Χρίστο Χρίστου, τον Φειδία Παναγιώτου, τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να καταγράφουν αισθητά χαμηλότερες επιδόσεις.

Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η προεκλογική αναμέτρηση είχε δύο βασικούς πρωταγωνιστές. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ φαίνεται να κέρδισε τη μάχη της επικοινωνίας, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ αναδεικνύεται ο πολιτικός που ενίσχυσε περισσότερο το προσωπικό του πολιτικό κεφάλαιο.

Το πολιτικό μήνυμα

Η δημοσκόπηση της Noverna καταγράφει μια κοινωνία που αποδέχεται το εκλογικό αποτέλεσμα, θεωρεί ότι η νέα Βουλή έχει σαφέστερα συντηρητικό προσανατολισμό και αναγνωρίζει ότι εισήλθαν νέα πρόσωπα στο πολιτικό σκηνικό.

Την ίδια στιγμή, όμως, οι πολίτες εμφανίζονται συγκρατημένοι ως προς την ικανότητα της νέας Βουλής να αλλάξει ουσιαστικά τα πράγματα ή να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα από την προηγούμενη.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μήνυμα αναμονής προς το πολιτικό σύστημα: η κοινωνία αποδέχθηκε την ετυμηγορία της κάλπης, αλλά δεν έχει ακόμη πειστεί ότι η νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της. Οι πολίτες δίνουν χρόνο στη νέα Βουλή, όχι όμως λευκή επιταγή.

Ταυτότητα Έρευνας

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: NOVERNA Analytics & Research, μέλος ΣΕΔΕΑΚ και ESOMAR, για λογαριασμό της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 805 συνεντεύξεις με αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού στις ελεύθερες περιοχές, μέσω τυχαίας δειγματοληψίας

MEΘΟΔΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ: Δομημένο ερωτηματολόγιο με τηλεφωνικές συνεντεύξεις μέσω CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ: Το δείγμα σταθμίστηκε με βάση το δημογραφικό προφίλ του εκλογικού σώματος

MEΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ: +/- 2,9% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 30 Μαΐου - 10 Ιουνίου 2026

ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ Β' ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Έμεινε ικανοποιημένος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από το αποτέλεσμα των εκλογών; Στήριξε κάποιο κόμμα στις Βουλευτικές; Ποια είναι η γνώμη των πολιτών;