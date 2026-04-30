Πυκνή ομίχλη στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας

Σε κρίσιμη κατάσταση 87χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση στην Κοκκινοτριμιθιά

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 87χρονος, μετά τον τραυματισμό του σε οδική σύγκρουση που συνέβη χθες το πρωί, στην επαρχία Λευκωσίας.

Γύρω στις 11π.μ., ενώ ο 87χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Κοκκινοτριμιθιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ελαφρύ φορτηγό που οδηγούσε 35χρονος,

Από τη σύγκρουση, ο 87χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη πολλαπλά κατάγματα και κρατήθηκε για νοσηλεία στην εντατική. Η κατάσταση της υγείας του, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη.

Ο 35χρονος μετέβη επίσης στο Γ.Ν. Λευκωσίας, όπου αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.  

