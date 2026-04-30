Κέρδη €400 χιλ. για την Αγρός το 2025, δεν εισηγείται μέρισμα

Μείωση κερδών της για το 2025 ανακοίνωσε η εταιρεία αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» που διαχειρίζεται το ξενοδοχείο Ρόδον στον Αγρό.

Το κέρδος για το έτος 2025 που αναλογεί στους μετόχους μειώθηκε σε €399,8 χιλ. (2024: €421.027 όπως αναπροσαρμόστηκε). Το κέρδος ανά μετοχή για το έτος 2025 ανήλθε σε 11,14 σεντ σε σύγκριση με το έτος 2024 όπου υπήρξε κέρδος 11,73 σεντ ανά μετοχή (όπως αναπροσαρμόστηκε).

Το κέρδος πριν από τη φορολογία για το έτος 2025 ανήλθε σε €524,8 χιλ. σε σύγκριση με το κέρδος ύψους €505,3 χιλ. (όπως αναπροσαρμόστηκε) που πραγματοποίησε η εταιρεία για το έτος 2024. Η αύξηση του κέρδους για το έτος 2025 σε σύγκριση με το κέρδος του έτους 2024 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισοδημάτων, με ταυτόχρονη μείωση των αποσβέσεων, εξόδων λειτουργίας και χρηματοδότησης.

Τα εισοδήματα της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €3,9 εκατ ενώ για το 2024, τα εισοδήματά της Εταιρείας ανήλθαν στα €3,8 εκατ. (όπως αναπροσαρμόστηκαν).

Το σύνολο στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στα €13,4 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2024: €13,7 εκατ.) με τις σημαντικότερες μεταβολές να είναι η μείωση στα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς και η μείωση στην αξία των Ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ως αποτέλεσμα των αποσβέσεων.

Μερίσματα

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος από τα κέρδη του οικονομικού έτους 2025. Σημειώνεται ότι, κατά το 2025, η Εταιρεία κατέβαλε μέρισμα στους μετόχους από τα αδιανέμητα κέρδη του 2022 συνολικού ύψους €338,3 χιλ., ήτοι €9,42 σέντ ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €1,71.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και στην επίδοση της Εταιρείας για το προσεχές μέλλον.

Στις 6 Μαρτίου 2025 ολοκληρώθηκε επιτυχής δημόσια πρόταση για την απόκτηση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τον επενδυτή κ. Balram Chainrai να έχει εξασφαλίσει μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης συνολική άμεση συμμετοχή ύψους 87,82% στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, τα στρατηγικά σχέδια του επενδυτή σχετικά με την Εταιρεία αφορούν τη συνέχιση και ανάπτυξη των υφιστάμενων της δραστηριοτήτων.