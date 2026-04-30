Πτώση 22% στα κέρδη Logicom και μέρισμα €0,10 ανά μετοχή το 2025

Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ την Πέμπτη, το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας μειώθηκε κατά €12 εκατ. και σε ποσοστό κατά 22,2%, από €53,9 εκατ. το 2024 σε €41,9 εκατ. το 2025

Μείωση 22% σημείωσαν τα κέρδη της εταιρείας πληροφορικής Logicom το 2025.

Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ την Πέμπτη, το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας μειώθηκε κατά €12 εκατ. και σε ποσοστό κατά 22,2%, από €53,9 εκατ. το 2024 σε €41,9 εκατ. το 2025.

Παρά τη μείωση των κερδών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή μερίσματος προς €0,10 ανά μετοχή (29,4% στην ονομαστική αξία της μετοχής).

H Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 25/06/2026, και ώρα 18:30 στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία.

