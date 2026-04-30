Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα έκανε τεστ DNA: «Είμαι κατά 14% Έλληνας, πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον... Μέγα Αλέξανδρο»

Ο αρχηγός στρατού της Ουγκάντα, Muhoozi Kainerugaba, ανακοίνωσε σήμερα (29/4) με μία ανάρτησή του στο Χ πως πρόσφατα έκανε τεστ DNA και είναι κατά 14% Έλληνας.

«Πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο», τόνισε. Επίσης, αναφέρει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα, ενώ αστειεύεται λέγοντας πως «ελπίζω να μη μου ζητήσουν βίζα».

Recently, I checked my DNA. Apparently, I'm 14% Greek? I always knew I was related to Alexander the Great. I'm going to visit Greece and I hope they won't ask me for a visa. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 29, 2026

Ο Kainerugaba είναι γιος του Προέδρου της Ουγκάντας, Γιοουέρι Μουσεβένι, ο οποίος τον διόρισε στη θέση του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας τον Μάρτιο του 2024.

Το τεστ DNA έδειξε, ακόμη, όπως υποστηρίζει ότι κατάγεται κατά 19% από τη Σομαλία και 7% από την Αγγλία, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά καταγωγής αποτελούν όπως λέει... κρατικό μυστικό.

O Kainerugaba έχει κάνει πολλές επιθετικές αναρτήσεις κατά της Τουρκίας. «Το καλύτερο πράγμα για την Τουρκία είναι οι όμορφες γυναίκες της, που μου παραδόθηκαν πριν δείρω τους άντρες τους» γράφει, ενώ σε άλλη δημοσίευση επισημαίνει: «έχω ήδη παντρευτεί 5 Τουρκάλες. Ήταν εύκολη δουλειά. Την επόμενη φορά που θα απειλήσουν ξανά εμένα και την Ουγκάντα, θα τους δώσουμε μια καλή μάχη».

I have already married 5 Turkish women. It was an easy job. The next time they threaten me and Uganda again we shall fight proper. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 29, 2026

