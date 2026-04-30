Παρατείνονται τα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό – Έχουν εξασφαλιστεί επιπλέον δόσεις εμβολίου, λέει ο Χριστόδουλος Πίπης

Παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό στην Κύπρο, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η εξάπλωση της νόσου και να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ανέφερε ότι η κατάσταση έχει ήδη αρνητικές συνέπειες στις εξαγωγές χοιρινού κρέατος, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι εξαγωγές χαλουμιού δεν επηρεάζονται.

Την ίδια ώρα, απηύθυνε έκκληση προς τους κτηνοτρόφους για αυστηρή τήρηση των μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι η αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο εμβολιασμός των ζώων, ο οποίος θεωρείται καθοριστικός για τον περιορισμό της μετάδοσης, ενώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί επιπλέον ποσότητες εμβολίων, περιλαμβανομένων και δόσεων για χοίρους από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων κτηνοτροφικών μονάδων ανέρχεται πλέον στις 108, μετά και τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων σε τρία υποστατικά αιγοπροβάτων στην περιοχή της Αθηένου.