Πιθανή απαγωγή 22χρονου στη Λάρνακα - Καταζητείται 20χρονος Ινδός

Υπόθεση πιθανής απαγωγής 22χρονου διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα, με τις αρχές να προχωρούν ήδη στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον 20χρονου Ινδού.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 28ης Απριλίου, κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε την Αστυνομία ότι είδε ομάδα προσώπων να σπρώχνουν άγνωστο άνδρα και να τον επιβιβάζουν με τη βία σε όχημα.

Μέλη της Αστυνομίας που έσπευσαν στη σκηνή εξασφάλισαν μαρτυρίες ότι λίγο νωρίτερα ομάδα ατόμων φέρεται να εισήλθε σε παρακείμενο διαμέρισμα και να επιτέθηκε στους ενοίκους.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε επίσης ότι αγνοείται η τύχη 22χρονου, ο οποίος διαμένει στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας εξασφάλισαν δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 20χρονου. Ο ύποπτος αναζητήθηκε χωρίς να εντοπιστεί και καταζητείται.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.