Τελεσίδικα εκτός ψηφοδελτίου του ΔΗΣΥ ο Νίκος Σύκας – Η απόφαση του Εφετείου

Το Εφετείο Κύπρου απέρριψε ομόφωνα πολιτική έφεση του Νίκου Σύκα (εφεσείων) κατά του ΔΗΣΥ (εφεσιβλήτου).

Με την έφεση προσβάλλεται η ενδιάμεση απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ημερομηνίας 27.2.26, δια της οποίας απορρίφθηκε η αίτηση του Νίκου Σύκα για έκδοση διατάγματος, το οποίο να απαγορεύει στο Ανώτατο Συμβούλιο του ΔΗΣΥ να επιληφθεί στις 28.2.26 και επικυρώσει την απόφαση του Πολιτικού του Γραφείου ημερομηνίας 19.1.26 για αφαίρεση του από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού.

Τα γεγονότα της υπόθεσης είναι ότι κατά την 11.10.25 διεξήχθη εσωκομματική εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, οι οποίοι θα τεθούν στο ψηφοδέλτιο του Εφεσίβλητου Κόμματος (ΔΗΣΥ) στις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές της 24.5.26. Ο Εφεσείων (Νίκος Σύκας) ήταν μεταξύ των υποψηφίων και ψηφίστηκε τελικά για να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο του Εφεσίβλητου Κόμματος ως υποψήφιος βουλευτής.

Ομως, κατά την 4.1.26 δημοσιοποιήθηκε, μέσω τηλεοπτικού σταθμού, καταγγελία, η οποία υπεβλήθη στην αστυνομία από γυναίκα εναντίον του Εφεσείοντος για άσκηση σωματικής βίας εις βάρος της.

Κατά την 5.1.26 το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ σε έκτακτη συνεδρίαση του, αποφάσισε όπως υιοθετήσει την εισήγηση της Προέδρου του Κόμματος για αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, ως εισήγηση του προς το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ.

Το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ σε έκτακτη συνεδρίαση του, η οποία πραγματοποιήθηκε την 19.1.26, αποφάσισε όπως επαναβεβαιωθεί η προηγούμενη εισήγηση του προς το Πολιτικό Γραφείο για αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο του Κόμματος.

Κατά την 19.1.26 το Πολιτικό Γραφείο, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας που διεξήχθη μεταξύ των μελών του, αποφάσισε όπως υιοθετήσει την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΣΥ για αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών.

Περαιτέρω αποφάσισε όπως η ανωτέρω απόφαση του τεθεί προς επικύρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο του ΔΗΣΥ το οποίο θα συνέρχετο την 28.2.26.

"Το πρωτόδικο Δικαστήριο, εξετάζοντας τη φύση του αιτηθέντος διατάγματος, κατέληξε, ορθά κατά την κρίση μας, ότι ήταν προληπτικό διάταγμα τύπου Quia Timet. Καθοδηγούμενο δε από νομολογία αλλά και βιβλιογραφία, παραθέτει τις αρχές οι οποίες διέπουν την έκδοση διαταγμάτων αυτής της φύσης" αναφέρει το Δικαστήριο.

Η πρωτόδικη απόφαση προσβάλλεται με εννέα συνολικά λόγους έφεσης.

"Επισημαίνουμε πως ό,τι προσβάλλεται με την Έφεση είναι η απόρριψη από το πρωτόδικο Δικαστήριο της αίτησης του Εφεσείοντος με την οποία αιτείτο την έκδοση διατάγματος «…που να απαγορεύει στο Ανώτατο Συμβούλιο του Δημοκρατικού Συναγερμού να επιληφθεί και επικυρώσει την απόφαση του Πολιτικού του Γραφείου..». Εκ των πραγμάτων και δεδομένου του τετελεσμένου της ενέργειας, την οποίαν προληπτικά επιζητούσε να αποτρέψει ο Εφεσείων, καμμιά απόφαση του Εφετείου, δεν θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιτυχία του εν λόγω αιτητικού" αναφέρει.

Το Δικαστήριο σημειώνει ότι "η κατάληξη μας ότι η Έφεση κατέστη άνευ αντικειμένου, έχει καταστήσει αχρείαστη την από μέρους μας εξέταση των λόγων έφεσης, παρά το ότι δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο επιτυχίας τους".

Σημειώνει ακόμη ότι "ο ευπαίδευτος συνήγορος του Εφεσείοντος, αντιλαμβανόμενος, πολύ ορθά, ότι το αντικείμενο της Έφεσης έχει πλέον εκλείψει, με τη γραπτή του αγόρευση αιτείται την έκδοση από το Εφετείο διατάγματος ή και απόφασης η οποία να κηρύσσει άκυρη την απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου του Εφεσίβλητου Κόμματος ημερ. 28.2.26 με την οποία επικυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση του Πολιτικού του Γραφείου".

Στην προκείμενη περίπτωση, αυτό το οποίο κατ’ ουσίαν ζητείται από το Εφετείο "είναι να αποδώσει θεραπεία, η οποία όμως μόνο ως τελική θεραπεία, κατά την κρίση μας, θα μπορούσε να αποδοθεί. Ζητείται δηλαδή από το Εφετείο να ασκήσει πρωτογενή εξουσία και να αποφασίσει επί του ως άνω ζητήματος, το οποίο δεν είχε καν εγερθεί ενώπιον του πρωτόδικου Δικαστηρίου".

Στην προκείμενη περίπτωση, συνεχίζει το Δικαστήριο, "αυτό το οποίο κατ’ ουσίαν ζητείται από το Εφετείο είναι να παρεκκλίνει από την Ειδοποίηση Έφεσης και να αποδώσει θεραπεία εκτός του πλαισίου της, κάτι το οποίο δεν είναι επιτρεπτό".

"Κατανοούμε τη θέση στην οποία έχει βρεθεί ο Εφεσείων μετά την επικύρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο της απόφασης του Πολιτικού Γραφείου του Εφεσίβλητου Κόμματος να τεθεί εκτός του ψηφοδελτίου της εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές" αναφέρει το Δικαστήριο και σημειώνει ότι η θεραπεία όμως την οποία αξιώνει από το Εφετείο, δεν μπορεί να του αποδοθεί.

Το Δικαστήριο απέρριψε την έφεση και επεδίκασε έξοδα €4.000, πλέον Φ.Π.Α., αν υπάρχει, προς όφελος του ΔΗΣΥ και εναντίον του Νίκου Σύκα.

Πηγή: ΚΥΠΕ