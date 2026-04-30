Καταγγέλλει αποκλεισμό από τις δημοσκοπήσεις η ΔΗΠΑ - Επικαλείται καταγγελίες πολιτών

Αποκλεισμό της ΔΗΠΑ από δημοσκοπικά ερωτηματολόγια καταγγέλλει ο σύμβουλος του προέδρου της παράταξης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, ενώ παράλληλα κάνει λόγο για στρεβλή αποτύπωση της κοινής γνώμης και εκφράζει «βεβαιότητα για ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία της Παράταξης».

Σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Sigma, ο κ. Κωνσταντίνου τοποθετήθηκε, όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του, γύρω από τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει αναφορικά με την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων και τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται η εκλογική δυναμική των κομμάτων.

Ο κ. Κωνσταντίνου υποστήριξε ότι διαχρονικά καταγράφεται σημαντική απόσταση ανάμεσα στις δημοσκοπικές μετρήσεις και τα τελικά εκλογικά αποτελέσματα της ΔΗΠΑ, σημειώνοντας πως σε προηγούμενες αναμετρήσεις το κόμμα κατέγραψε υψηλότερα ποσοστά από εκείνα που προέβλεπαν οι έρευνες κοινής γνώμης. Όπως ανέφερε, «μεγαλύτερη σημασία από τη στιγμιαία καταγραφή των ποσοστών έχει η πραγματική τάση που αναπτύσσεται στην κοινωνία και αποτυπώνεται τελικά στην κάλπη».

Στο πλαίσιο αυτό, αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν φτάσει στη ΔΗΠΑ καταγγελίες πολιτών σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, επικαλούμενος τις καταγγελίες, υπήρξαν περιπτώσεις όπου πολίτες που συμμετείχαν σε τηλεφωνικές έρευνες διαπίστωσαν ότι η ΔΗΠΑ δεν περιλαμβανόταν καν ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές των ερωτηματολογίων. Ο ίδιος χαρακτήρισε τέτοιες πρακτικές «αδιανόητες», ξεκαθαρίζοντας ότι εφόσον προκύψουν τεκμηριωμένα στοιχεία, το κόμμα θα προχωρήσει σε επίσημες καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η ΔΗΠΑ δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση ούτε επιδιώκει ευνοϊκή παρουσίαση στις μετρήσεις. Αυτό που απαιτεί, όπως είπε, είναι η σωστή, αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη καταγραφή της κοινής γνώμης. «Όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο οφείλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τα πιθανά κίνητρα πίσω από τέτοιου είδους φαινόμενα, ο κ. Κωνσταντίνου άφησε αιχμές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι δημοσκοπήσεις φαίνεται να ξεπερνούν τον ρόλο της απλής καταγραφής των τάσεων και να λειτουργούν επηρεαστικά προς το εκλογικό σώμα. Όπως εξήγησε, καλλιεργείται συχνά η εικόνα της «χαμένης ψήφου» για μικρότερα κόμματα, με αποτέλεσμα να επιχειρείται η αποθάρρυνση πολιτών που σκέφτονται να τα στηρίξουν.

Αναφερόμενος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η ΔΗΠΑ θα διατηρήσει την παρουσία της στη νέα Βουλή. Όπως τόνισε, «το ζητούμενο πλέον αφορά το εύρος της κοινοβουλευτικής της εκπροσώπησης και το ποσοστό που θα εξασφαλίσει». Επικαλέστηκε, μάλιστα, τα εσωτερικά δεδομένα του κόμματος, αλλά και την εικόνα που λαμβάνει καθημερινά από τα στελέχη και τους υποψηφίους της Παράταξης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η ΔΗΠΑ μπορεί να κινηθεί σε επίπεδα ανάλογα προηγούμενων εκλογικών επιδόσεων.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, σημείωσε ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού αναποφάσιστων ψηφοφόρων, στοιχείο που, όπως είπε, αφήνει ανοιχτή τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος μέχρι και την τελευταία στιγμή. Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της ΔΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η Παράταξη διαθέτει την εμπειρία, τη σοβαρότητα και την οργανωτική επάρκεια που απαιτούνται για να δίνει αποτελεσματικά κρίσιμες εκλογικές μάχες.