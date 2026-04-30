Τα ρίχνει στην Αστυνομία για την υπερπληρότητα στην Αθαλάσσα ο ΟΚΥπΥ

Δεν υπάρχουν ασθενείς χωρίς κλίνη την παρούσα χρονική στιγμή, παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο της υπερπληρότητας παρουσιάζεται κατά διαστήματα στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, διαμηνύει ο ΟΚΥπΥ.

Σε απάντηση στις καταγγελίες της ΠΑΣΥΔΥ, η Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, ενημερώνει μέσω ανακοίνωσής του ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως στα απρόβλεπτα εντάλματα υποχρεωτικής νοσηλείας που εκδίδονται από την Αστυνομία, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη έκτακτων μέτρων, είτε για αποσυμφόρηση είτε για την ομαλή φιλοξενία των ασθενών.

Σημειώνεται παράλληλα ότι το Νοσοκομείο «λειτουργεί τους τελευταίους τρεις μήνες με ειδικές διευθετήσεις, κατόπιν συμφωνίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των συντεχνιών των νοσηλευτών, ενεργοποιώντας σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, για την υλοποίηση του οποίου προσφάτως εκκενώθηκαν στατικώς επικίνδυνα κτήρια με ταυτόχρονη αύξηση των κλινών στις κλινικές που στεγάζονται στα νέα ασφαλή κτήρια της Α Φάσης».

Συνάμα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι για την περαιτέρω αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου, προγραμματίζεται η λειτουργία οκτώ κλινών υποχρεωτικής νοσηλείας στην Ψυχιατρική Πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού περί τα μέσα Μαΐου, καθώς και η μεταφορά περίπου δεκαπέντε χρόνιων ασθενών σε προστατευόμενο ξενώνα εκτός νοσοκομείου μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΚΥπΥ διαμηνύει ότι έχει ήδη αρχίσει ο σχεδιασμός για τη Β’ και Γ’ Φάση αναβάθμισης του Νοσοκομείου και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Κύριο μέλημα παραμένει η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και φροντίδας για όλους τους ασθενείς στις δομές ψυχικής υγείας», αναφέρεται καταληκτικά.