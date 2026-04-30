Σύγκρουση για τις ταυτότητες της ΕΣΚ – Σφοδρές ενστάσεις δημοσιογράφων στη στάση της κυβέρνησης (βίντεο)

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, με αφορμή το ζήτημα της μη αποδοχής δημοσιογραφικών ταυτοτήτων της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) στην άτυπη Σύνοδο.

Το περιστατικό αφορούσε όταν δημοσιογράφοι που κατέχουν ταυτότητα της ΕΣΚ δεν έγιναν δεκτοί στην εν λόγω διαδικασία, με αποτέλεσμα να τεθεί ζήτημα αναγνώρισης των διαπιστεύσεων.

Ο δημοσιογράφος Αριστείδης Βικέτος έθεσε ερώτημα προς τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο σχετικά με το θεσμικό καθεστώς της Ένωσης Συντακτών έναντι της Κυβέρνησης. Ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε ότι η ΕΣΚ «είναι ένας θεσμικός συνεργάτης με τον οποίο έχουμε θέσει διαχρονικά κοινές επιδιώξεις, με στόχο την προστασία του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και την αναβάθμιση των όρων απασχόλησης των δημοσιογράφων και των λειτουργών των ΜΜΕ. Η ενημέρωση πολιτικών συντακτών εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας».

Ακολούθως, ο κ. Βικέτος ζήτησε διευκρινίσεις κατά πόσο η Κυβέρνηση αναγνωρίζει τις δημοσιογραφικές ταυτότητες που εκδίδει η ΕΣΚ, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να παραπέμπει σε πρόνοιες της νομοθεσίας.

Η συζήτηση οξύνθηκε όταν ο δημοσιογράφος επανήλθε, κάνοντας λόγο για απόρριψη διαπίστευσης δημοσιογράφων στην άτυπη Σύνοδο από τον υπουργό Εσωτερικών και τη διευθύντρια του ΓΤΠ, με την απαίτηση χρήσης ταυτότητας του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών αντί αυτής της ΕΣΚ. Ο ίδιος χαρακτήρισε την πρακτική αυτή «σκάνδαλο», αναφέροντας ότι αναιρεί την επίσημη αναγνώριση της Ένωσης Συντακτών και ότι κάτι τέτοιο δεν απαντάται σε άλλες χώρες.

Ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε ότι η διαδικασία ακολουθεί τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Βικέτος αναφέρθηκε σε καταγγελίες της δημοσιογραφικής κοινότητας κατά της Διευθύντριας του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, κάνοντας λόγο για άρνηση διαπίστευσης και υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «κατάχρηση» και «εμμονή σε νοοτροπίες του παρελθόντος». Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν υπάρξει αντιδράσεις από τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εξάλλου, σε παρέμβασή της, η δημοσιογράφος Ραλλή Παπαγεωργίου σημείωσε ότι στην ίδια διαδικασία έγιναν αποδεκτές δημοσιογραφικές ταυτότητες ξένων ενώσεων, όχι όμως της ΕΣΚ, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά τη νομοθεσία αλλά εγείρει θέμα διαχωρισμού της Ένωσης Συντακτών Κύπρου έναντι αντίστοιχων οργανώσεων του εξωτερικού.

Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή του, ο κ. Βικέτος ανέφερε ότι η δημοσιογραφική ταυτότητα της ΕΣΚ δεν αναγνωρίζεται στην Κύπρο, σημειώνοντας ωστόσο ότι αναγνωρίζεται από την κατοχική Τουρκία.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι, ανεξαρτήτως του ποιος εκδίδει τη δημοσιογραφική ταυτότητα, υπάρχουν συγκεκριμένες πρόνοιες που πρέπει να πληρούνται για την έκδοσή της.

Ριζική ανανέωση ζητά η ΕΣΚ

Σε ανακοίνωσή της μετά το περιστατικό η Ένωση Συντακτών αναφέρει ότι η δημοσιογραφική ταυτότητα της ΕΣΚ από το 1959 που εκδίδεται, γινόταν αποδεκτή από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

«Η παραγνώριση της ταυτότητας μας στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. με την επίκληση μιας ανενεργούς νομοθεσίας από το 1989 δεν συνιστά επιχείρημα. Δεν μπορεί να γίνεται επίκληση ενός Νόμου, με βάση μάλιστα τον οποίο η δημοσιογραφική ταυτότητα δεν εκδίδεται από το κράτος αλλά από ένα ανεξάρτητο Συμβούλιο Τύπου το οποίο δεν λειτούργησε ποτέ, αλλά και στον οποίο είναι απόντες οι δημοσιογράφοι της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και του διαδικτύου», προστίθεται στην ανακοίνωση, την οποία υπογράφει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τονίζεται δε, ότι με βάση τη Σύσταση 2016/4 του Συμβουλίου της Ευρώπης όλα τα κράτη της Ευρώπης οφείλουν να αναγνωρίζουν τις συνδικαλιστικές δημοσιογραφικές ταυτότητες ως έγκυρα διαπιστευτήρια.

Συνάμα, αναφέρεται ότι εκκρεμούν αιτήματα του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της Οργάνωσης για συναντήσεις με τον ΠτΔ κ. Νίκο Χριστοδουλίδη εδώ και τρεις μήνες και με τον Κ.Ε. κ. Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη εδώ και ένα μήνα. «Αναμένουμε τη συνέχιση του θεσμικού και επιβεβλημένου διαλόγου μεταξύ ΕΣΚ και Κυβέρνησης για τη διαφύλαξη της αυτονομίας του δημοσιογραφικού κλάδου», αναγράφεται χαρακτηριστικά.

Αυτού που ζητά η Ένωση Συντακτών είναι η ριζική αναθεώρηση του παρωχημένου νόμου του 1989 με μια νέα, σύγχρονη νομοθεσία που να συμπεριλαμβάνει όλα τα ψηφιακά και οπτικοακουστικά μέσα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η πιστοποίηση των δημοσιογράφων παραμένει στα χέρια του κλάδου, και όχι του κράτους, με σεβασμό στην αυτορρύθμιση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.

Καταληκτικά αναφέρει ότι «η ελεύθερη και αυτόνομη δημοσιογραφία δεν είναι προνόμιο των δημοσιογράφων, αλλά δικαίωμα της κοινωνίας στην σωστή ενημέρωση».