Μαζική και αγωνιστική η Πρωτομαγιά στην Πάφο - Μήνυμα ενότητας, διεκδίκησης και κοινής πάλης των εργαζομένων

Με μαζική συμμετοχή εργαζομένων, συνδικαλιστών και πολιτών πραγματοποιήθηκε στην Πάφο η εκδήλωση για την Εργατική Πρωτομαγιά που διοργάνωσε η ΠΕΟ Πάφου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα συνέχισης των αγώνων για κοινωνική δικαιοσύνη, ειρήνη και αξιοπρεπή εργασία.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από το Οίκημα της ΠΕΟ Πάφου, όπου πραγματοποιήθηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τραγούδια και απαγγελίες αφιερωμένες στους αγώνες της εργατικής τάξης, δημιουργώντας ένα φορτισμένο συγκινησιακά και αγωνιστικό κλίμα. Η τέχνη λειτούργησε ως φορέας μνήμης και αντίστασης, συνδέοντας το παρελθόν με τα σημερινά αιτήματα των εργαζομένων. Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι ομιλίες.

Ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΠΕΟ Πάφου, Νίκος Σαββίδης, ανέπτυξε έναν ιδιαίτερα αναλυτικό και ιδεολογικά φορτισμένο λόγο, αναδεικνύοντας την ιστορική διαδρομή της Πρωτομαγιάς ως ημέρας «σύμβολο» των αγώνων της εργατικής τάξης. Με αναφορές στις θυσίες των εργατών του Σικάγου το 1886 και στους μεγάλους σταθμούς του διεθνούς και κυπριακού εργατικού κινήματος, τόνισε πως οι κατακτήσεις δεν χαρίστηκαν, αλλά κερδήθηκαν μέσα από σκληρές συγκρούσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα σύγχρονα προβλήματα των εργαζομένων όπως η ακρίβεια, η μείωση της αγοραστικής δύναμης, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, καθιστούν πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη συλλογικής δράσης και οργάνωσης.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υπεράσπιση των συλλογικών συμβάσεων, στην ενίσχυση της ΑΤΑ και στη διεκδίκηση ουσιαστικών κοινωνικών πολιτικών. Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η διεθνής διάσταση των τοποθετήσεων, με αναφορές σε πολεμικές συγκρούσεις και γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς και έκκληση για ενίσχυση των κινημάτων ειρήνης.

Το Κυπριακό βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο, με σαφή θέση υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Στην εκδήλωση απηύθυνε επίσης χαιρετισμό ο Χαλίν Όμπασι εκ μέρους της DEV-İŞ, μεταφέροντας μήνυμα κοινής πάλης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εργαζομένων. Η παρέμβασή του ανέδειξε τη σημασία της ταξικής ενότητας πέρα από διαχωριστικές γραμμές, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι έχουν κοινά συμφέροντα και κοινό αντίπαλο.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με πορεία που ξεκίνησε από το Οίκημα της ΠΕΟ Πάφου και διέσχισε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Με πανό και συνθήματα, οι συμμετέχοντες διαδήλωσαν υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων, της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, δίνοντας δυναμικό παλμό στην πόλη.

Η Πρωτομαγιάτικη εκδήλωση της ΠΕΟ στην Πάφο επιβεβαίωσε για ακόμη μια χρονιά τον αγωνιστικό χαρακτήρα της ημέρας, αναδεικνύοντας ότι η Εργατική Πρωτομαγιά παραμένει ζωντανό σύμβολο διεκδίκησης, ενότητας και ελπίδας για ένα δικαιότερο μέλλον.