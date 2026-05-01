Χειροπέδες σε 3 πρόσωπα πέρασαν οι Αρχές χθες το βράδυ - Ανακόπηκαν για έλεγχο 522 οχήματα

Εγιναν 174 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 55 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Σε επιχειρήσεις αστυνόμευσης σε παγκύπρια βάση το βράδυ της Πέμπτης συνελήφθησαν τρία άτομα για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, παράνομη είσοδος, παράνομη κατοχή περιουσίας και παράνομη κατοχή ναρκωτικών, αναφέρει αστυνομική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 522 οχήματα και ελέγχθηκαν 727 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 42 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 13 καταγγελίες.

'Εγιναν 174 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 55 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 203 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους πέντε οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί, ενώ δύο οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκοτέστ. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Πηγή; ΚΥΠΕ

