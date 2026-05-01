Γιατί οι απορριπτικοί αντιδρούν στη διερεύνηση;

Οι πληροφορίες που επικαλείται ο Μακάριος Δρουσιώτης, που αφορούν μεταξύ άλλων σοβαρότατα ποινικά αδικήματα από δικαστές και άλλα πολιτικά πρόσωπα, εξακολουθούν να συγκλονίζουν την κυπριακή κοινωνία και ο κόσμος ανέμενε από την Αστυνομία να αναλάβει αμέσως δράση για διαλεύκανση των φοβερών καταγγελιών. Έχει παρέλθει ήδη ένας μήνας από τις αποκαλύψεις και η υπόθεση δεν φαίνεται να πήρε τον δρόμο για την οριστική διερεύνηση. Από την πρώτη στιγμή που δημοσιεύτηκαν οι πληροφορίες, ο πολιτικός κόσμος μοιράστηκε σε δύο στρατόπεδα και τοποθετήθηκε ανάλογα πάνω στο ζήτημα. Φυσικό και αναμενόμενο να διχαστεί και η κοινή γνώμη. Τα συντηρητικά κόμματα, δεξιά, κεντροδεξιά και ακροδεξιά, αντέδρασαν με αμφιβολίες και απαξίωσαν τόσο τα καταγγελλόμενα όσο και τον δημοσιογράφο. Τα προοδευτικά κόμματα, αριστερά, Βολτ και Άλμα, ζητούν διερεύνηση των καταγγελιών από ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα γιατί απλά έχουν τους λόγους τους να μην εμπιστεύονται την Αστυνομία.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι κομματικές δυνάμεις που αντιδρούν και απαξιώνουν τις καταγγελίες ανήκουν στο λεγόμενο απορριπτικό μέτωπο που αντιδρά σε λύση ΔΔΟ (πλην του Συναγερμού που δεν έχει σαφή τοποθέτηση) και ουσιαστικά τάσσονται υπέρ της συνέχισης του στάτους κβο. Εντύπωση προκάλεσε η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ που κατακεραυνώνει τον ΜΔ και προτού καν διεξαχθεί και ολοκληρωθεί οποιαδήποτε έρευνα, απορρίπτει συλλήβδην όλες τις κατηγορίες. Υποστηρίζει δε ότι στόχος των καταγγελιών του είναι η διάλυση των θεσμών του κράτους. Αυτή η στάση του κόμματος της Δεξιάς είναι τουλάχιστον ατυχής. Ενώ διαθέτει ικανά και έντιμα στελέχη, φαίνεται ότι εκείνη η ανακοίνωση αφέθηκε να εκδοθεί στα χέρια των λαϊκιστών που βρήκαν την ευκαιρία να διοχετεύσουν το μένος τους εναντίον των κομματικών τους αντιπάλων. Παρουσιάζονται ως οι υπερασπιστές των θεσμών ως εάν οι θεσμοί στην Κύπρο λειτουργούν άψογα! Δεν έχουν ακούσει για σκάνδαλα, για υποθέσεις που δεν εκδικάζονται ή εκδικάζονται και δεν καταδικάζεται κανένας, για «χρυσά» διαβατήρια, για Βασιλικό; Μήπως η μη εκδίκαση και η ατιμωρησία τούς βολεύουν και τις ευνοούν; Η στάση των απορριπτικών ενισχύει την άποψη ότι η μη λύση του Κυπριακού ευνοεί τη διαφθορά. Αν όχι, τότε γιατί εναντιώνονται στην κάθαρση; Τι έχουν να κερδίσουν; Όσον αφορά τον ΔΗΣΥ δεν αποκλείεται και η περίπτωση να συμπλεύσει με τον ΝΧρ (μετά τις βουλευτικές για να μην χάσει ψήφους) και στη συνέχεια να τον στηρίξει για δεύτερη προεδρική θητεία, οπότε θα είναι κόμμα εξουσίας στον βωμό της οποίας όλα επιτρέπονται.

Έτσι αντί η Αστυνομία να εγκύψει στις πληροφορίες και να τις διερευνήσει αμερόληπτα και εξονυχιστικά, ευθύς αμέσως ανέλαβε εκστρατεία απαξίωσης των πληροφοριών, υπόσκαψης της αξιοπιστίας του ΜΔ και αμφισβήτησης της αυθεντικότητας των μηνυμάτων. Η έρευνα περνά από διάφορες φάσεις και τώρα είμαστε στην αναμονή κλιμακίων από τη Europol και το FBI. Το να μετακαλεί ένα ανεξάρτητο κράτος ανακριτικές ομάδες από άλλο κράτος θα πει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στους ίδιους τους θεσμούς του και το ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο δεν μάς περιποιεί τιμή. Το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή. Πέραν τούτου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο ρόλος της ξένης ανακριτικής ομάδας θα είναι επικουρικός προς την κυπριακή Αστυνομία η οποία θα έχει τον τελευταίο λόγο.

Εκτιμώ ότι τίποτε το συνταρακτικό δεν θα γίνει με τα ξένα ανακριτικά κλιμάκια όταν σκέφτομαι το προηγούμενο των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων που φέραμε για να ανακαλύψουν τις αιτίες που προκάλεσαν τις πυρκαγιές του καλοκαιριού που τελικά μας είπαν ότι οφείλονταν σε αποτσίγαρα. Μάλλον πρόκειται για κινήσεις εκτόνωσης της οργής της κοινής γνώμης και για επικοινωνιακά τεχνάσματα που γίνονται για το θεαθήναι. Στο μεταξύ κερδίζεται χρόνος, το ζήτημα ατονεί, σιγά σιγά ξεχνιέται και κάποιο άλλο σκάνδαλο θα παρουσιαστεί που θα απασχολήσει τον κόσμο και σε αυτό ακριβώς στηρίζεται η κυβέρνηση. Σε αυτό αποβλέπουν και οι συμβουλές των «φρονίμων» και «νούσιμων»: Να κάνουμε υπομονή, να μην παρασυρόμαστε από την παραπληροφόρηση λες και έχουν κάνει οι ίδιοι τις σχετικές έρευνες και έχουν εξαγάγει ήδη τα αποτελέσματα.