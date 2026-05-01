Με 240 αθλητές από 16 χώρες το Pafos Triathlon 2026 στις 3 Μαΐου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με τη συμμετοχή περίπου 240 τριαθλητών/τριών από την Κύπρο και το εξωτερικό διεξάγεται την Κυριακή, 3 Μαΐου, το Pafos Triathlon 2026, μία διοργάνωση από την οποία θα προκύψουν και οι πρωταθλητές της Ολυμπιακής Απόστασης, σε Άνδρες και Γυναίκες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η δράση στο Pafos Triathlon εξελίσσεται στην περιοχή των Δημοτικών Μπάνιων στην Κάτω Πάφο και συνδιοργανώνεται από την Αctivate Cyprus και τον Δήμο Πάφου, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τριάθλου, αποτελώντας το Παγκύπριο Πρωτάθλημα.

Όπως αναφέρεται, στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος αθλητές από την Κύπρο κι άλλες 15 χώρες, στις δυο κατηγορίες, είτε ατομικά, είτε ομαδικά, συγκεκριμένα από Αγγλία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λευκορωσία, Μάλτα, Νότιος Αφρική, Ολλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ρωσία.

Σημειώνεται ότι η εκκίνηση στα Δημοτικά Μπάνια της Πάφου θα δοθεί στις 07:00 της Κυριακής, πρώτα για τους συμμετέχοντες στην Σπριντ κατηγορία, ενώ στις 07:50 θα ξεκινήσουν όσοι θα διαγωνιστούν στην Ολυμπιακή κατηγορία.

Συμπληρώνεται ότι όσοι θα αγωνιστούν στην Ολυμπιακή κατηγορία θα καλύψουν συνολικά 51.5χλμ, κάνοντας κατά σειρά 1.5χλμ κολύμπι, 40χλμ ποδήλατο και 10χλμ τρέξιμο. Για την Σπριντ, οι αποστάσεις είναι μισές, δηλαδή 750μ. κολύμπι, 20χλμ ποδηλασία και 5χλμ τρέξιμο.

