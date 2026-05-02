Μεμονωμένες βροχές και σκόνη το Σάββατο, καταιγίδες και χιόνι την Κυριακή - Πέφτει η θερμοκρασία λόγω Omega Block

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα αναμένονται από αύριο. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη μέχρι και αύριο. Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ισχυροί, 5 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ.

Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Τρίτη και την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, κυμαινόμενη κάτω από τις μέσες τιμές