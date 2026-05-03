Κακόβουλη ενέργεια πίσω από τη φωτιά σε τέσσερα ασθενοφόρα στην Πάφο – Ψάχνουν τους δράστες μέσω τεκμηρίων

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε κακόβουλη ενέργεια οφείλεται η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής  σε τέσσερα ασθενοφόρα ιδιωτικής κλινικής στην Πάφο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές, κυρίως στο μπροστινό μέρος των ασθενοφόρων.

Σύμφωνα με τον Λειτουργό Επικοινωνίας της Αστυνομίας, Κυριάκο Θεοδώρου, από εξετάσεις που διενεργήθηκαν το πρωί από μέλη του ΤΑΕ Πάφου σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Από τη σκηνή παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων, τα οποία αναμένεται να αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις, με στόχο τον εντοπισμό των δραστών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από το ΤΑΕ Πάφου.

