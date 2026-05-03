Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι μέχρι το πρωί της Δευτέρας - Δεύτερη κίτρινη προειδοποίηση σε μία ημέρα

«Ωρολογιακή βόμβα» στην Πάφο: Ηλεκτροφόρα καλώδια μέσα σε φοίνικες – Φόβοι για ξέσπασμα πυρκαγιάς δίπλα σε σπίτια (φώτος)

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια πολιτών και περιουσιών προκαλεί καταγγελία που απευθύνεται προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, σχετικά με επικίνδυνη κατάσταση στην οδό Ορεστιάδος στην Πάφο.

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου  του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, σε πεζοδρόμιο της περιοχής ηλεκτροφόρα καλώδια διέρχονται μέσα από τα φυλλώματα φοινικόδεντρων, με ξερά φύλλα να βρίσκονται σε άμεση επαφή με αυτά.

Η εικόνα αυτή, όπως επισημαίνεται, συνιστά σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ξηρές συνθήκες αυξάνουν την επικινδυνότητα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκονται κατοικίες, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη εξάπλωση φωτιάς με απρόβλεπτες συνέπειες για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Ο ΠΠΟΧ καλεί την Αρχή Ηλεκτρισμού να παρέμβει άμεσα, προχωρώντας σε κλάδεμα των δέντρων απομάκρυνση των ξερών και επικίνδυνων φυλλωμάτων διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των ηλεκτροφόρων καλωδίων.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η πρόληψη αποτελεί ευθύνη όλων και υπογραμμίζεται η ανάγκη για άμεση δράση πριν σημειωθεί κάποιο σοβαρό περιστατικό.

Το θέμα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ζητήματα συντήρησης υποδομών και διαχείρισης πρασίνου σε αστικές περιοχές, με τους πολίτες να ζητούν πιο έγκαιρες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές.

