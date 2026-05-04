Εντυπωσίασε ξανά η «αλυσίδα» δορυφόρων του Ίλον Μασκ στον ουρανό της Κύπρου (εικόνες)

Τον νυχτερινό ουρανό της Κύπρου φώτισε το βράδυ της Κυριακής η εντυπωσιακή «αλυσίδα» δορυφόρων Starlink της SpaceX, ιδιοκτησίας του Ίλον Μασκ, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και θαυμασμό στους πολίτες.

Λίγο μετά τις 21:30, δεκάδες φωτεινά σημεία εμφανίστηκαν να κινούνται σε απόλυτο σχηματισμό στον ουρανό, σχηματίζοντας μια ευδιάκριτη γραμμή που διέσχιζε διαγώνια τον ορίζοντα.

Οι εικόνες και τα βίντεο κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες από διάφορες περιοχές της Κύπρου να αναφέρουν ότι παρατήρησαν το ίδιο θέαμα σχεδόν ταυτόχρονα, επιβεβαιώνοντας την ευρεία ορατότητά του.

Οι δορυφόροι φαίνονται να κινούνται όλοι μαζί σαν «τρένο» μετά την εκτόξευσή τους μέχρι να φτάσουν σε ύφος 550 χιλιομέτρων όπου είναι η κανονική τροχιά τους. Μετά διασπείρονται και δεν είναι εύκολα ορατοί με το μάτι.

Η εταιρεία Starlink παρέχει υπηρεσίες Διαδικτύου μέσω δικτύου εκατοντάδων δορυφόρων. Είναι αποτελεσματική λύση για όσους ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς γρήγορο Ίντερνετ.

Οι δορυφόροι είναι σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, ώστε οι ταχύτητες να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες. Για αυτόν τον λόγο, όμως, απαιτούνται πολλοί δορυφόροι για την πλήρη κάλυψη του πλανήτη.

Δείτε εικόνες που αναρτήθηκαν στην ομάδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ στο Facebook:




 

 

