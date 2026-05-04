Η νέα κινητοποίηση θα είναι πάρα πολύ δυναμική, προειδοποιούν οι κτηνοτρόφοι - Βλέπουν «τέχνασμα της Ευρώπης»

Εκπνέει σήμερα η διορία που έδωσαν στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι για συνάντηση, ειδάλλως, όπως, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ομάδας «Φωνή των Κτηνοτρόφων» Χριστόδουλος Χριστοδούλου, η νέα κινητοποίηση «θα είναι πάρα πολύ δυναμική, γιατί ο κόσμος αγανάκτησε».

«Θα καλέσουμε τα μέλη μας όλα την Τρίτη, θα μιλήσουμε, και θα στείλουμε επιστολή στην Αστυνομία για να πάρουμε άδεια κινητοποίησης», δήλωσε στον ΑΛΦΑ, όταν ρωτήθηκε για το πώς θα προχωρήσουν εάν δεν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Επίσης προειδοποίσε ότι αυτή την φορά «θα πάνε στους αρμόδιους».

Όπως εξήγησε, έχουν ήδη ληφθεί οι αποφάσεις σε συνεδρίαση που έγινε το βράδυ της Κυριακής.

Προηγουμένως, σε παρέμβασή του στο κρατικό ραδιόφωνο είπε ότι αναμένουν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποδεχθεί συνάντηση μαζί τους και να δώσει λύσεις, ώστε να μην προχωρήσουν σε μέτρα. Έκανε λόγο για τέχνασμα της Ευρώπης, επαναλαμβάνοντας την αξίωση για αναστολή των θανατώσεων ζώων.

Ερωτηθείς εάν τελικά θα συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές, ο κύριος Χριστοδούλου ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι «δεν μπορεί να ζητείται από κάποιους να συνεργαστούν, όταν τους έχουν στήσει στο εκτελεστικό απόσπασμα».

Από την πλευρά του, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι υπάρχει αριθμός επηρεαζομένων που είτε αντιδρούν, είτε προβάλλουν αντιρρήσεις, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν το έργο της Υπηρεσίας.

Ο κύριος Πίπης επανέλαβε ότι η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο, για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτοί που αντιδρούν θα αντιληφθούν την σοβαρότητα της κατάστασης, αφού οι συνέπειες είναι πολύ δυσμενείς για την οικονομία και την κτηνοτροφία.

Εξάλλου σημείωσε ότι από την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, έχει διαφανεί ότι το επίπεδο διασποράς του ιού, σχετίζεται και με την παράνομη διακίνηση ζώων στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.