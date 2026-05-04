Αυξημένος κατά 5,8% ο τζίρος στο λιανεμπόριο τον Μάρτιο

Αυξημένος κατά 5,8% ο τζίρος στο λιανεμπόριο τον Μάρτιο

Αύξηση παρουσίασε τον Μάρτιο του 2026, ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα του λιανικού εμπορίου, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Μάρτιο 2026 κατά 7,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η εικόνα ανά οικονομική δραστηριότητα

Τη μεγαλύτερη αύξηση στο δείκτη όγκου, σημείωσε τον Μάρτιο η οικονομική δραστηριότητα που αφορά τον εξοπλισμό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων φθάνοντας στο 35,3%.

Αυξημένες κατά 12,8% ήταν και οι εργασίες άλλου οικιακού εξοπλισμού (οικοδομικά υλικά, χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά).

Αύξηση 9,8% σημειώθηκε και στα καύσιμα κίνησης και επίσης 9,8% στα επιμορφωτικά είδη και είδη ψυχαγωγίας  (βιβλία, γραφική ύλη, αθλητικός εξοπλισμός, παιχνίδια).

Στα φαρμακευτικά και ορθοπεδικά είδη, καλλυντικά, η αύξηση ανήλθε στο 8,4%.

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση που ανήλθε στο 9,7% σημείωσε η κατηγορία «λουλούδια, φυτά, ρολόγια, κοσμήματα, οπτικά είδη και μεταχειρισμένα είδη», «τρόφιμα, ποτά και καπνός σε ειδικευμένα καταστήματα» (-4,9%).

Μικρή μείωση 0,8% σημειώθηκε και στον τζίρο που αφορά ενδύματα και υποδήματα.

Τρίμηνο 2026

Το τρίμηνο του 2026, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου σημείωσε άνοδο 6,6% και ο Δείκτης Όγκου 6,4%.

