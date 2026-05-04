Μήνυμα στήριξης Γιαννάκη Ομήρου στην ΕΔΕΚ με αιχμές για το παρελθόν: «Δεν υπήρξε απολογία»

Με σαφές μήνυμα στήριξης προς την ΕΔΕΚ, αλλά και αιχμές για «πληγές» της τελευταίας δεκαετίας, παρεμβαίνει ενόψει εκλογών ο πρώην πρόεδρός της Γιαννάκης Ομήρου.

Σε γραπτή δήλωσή του για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, ο κ. Ομήρου απευθύνεται σε στελέχη, μέλη και φίλους του κόμματος, τονίζοντας ότι το πράττει «με συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και την κοινωνία» και με οδηγό τη «μακρά του πορεία στους αγώνες για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη». Καλεί σε στήριξη των εκλογικών συνδυασμών της ΕΔΕΚ, επιδιώκοντας «μια ισχυρή παρουσία στη νέα Βουλή».

Την ίδια ώρα, δεν παραλείπει να ασκήσει κριτική για το πρόσφατο παρελθόν, σημειώνοντας πως «δεν υπήρξε απολογία και έμπρακτη επανόρθωση» για πρακτικές που, όπως αναφέρει, «πλήγωσαν τον περήφανο κόσμο της ΕΔΕΚ». Αναφέρεται ειδικότερα σε διαγραφές, «ακρωτηριασμό των μητρώων μελών» και καλλιέργεια διχασμού, σκιαγραφώντας ένα βαρύ εσωκομματικό κλίμα της προηγούμενης περιόδου.

Παρά τις επισημάνσεις αυτές, υπογραμμίζει ότι «το καθήκον σήμερα είναι η διαφύλαξη της προοπτικής της σοσιαλιστικής δημοκρατικής παράταξης», αναδεικνύοντας την ανάγκη πολιτικής συνοχής και συνέχειας.

Στη δήλωσή του, ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ συνδέει την εκλογική μάχη με τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, με αναφορές στη συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια τουρκική στρατιωτική κατοχή, τη διόγκωση κοινωνικών προβλημάτων και την «προϊούσα κρίση του πολιτικού συστήματος». Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και για την εμφάνιση «νεοφανών κομμάτων αγοραίου λαϊκισμού και διακωμώδησης του δημόσιου βίου».

Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός «σοσιαλιστικού – ευρωπαϊκού κόμματος» που να υπηρετεί τα συμφέροντα της πατρίδας και των πολιτών, σε αντίθεση, όπως επισημαίνει, με φαινόμενα παρακμής και διαφθοράς που απομακρύνουν την κοινωνία από την πολιτική.

Καταλήγοντας, ο κ. Ομήρου καλεί σε «αγωνιστική συστράτευση και αποφασιστική στήριξη» της ΕΔΕΚ, ώστε να παραμείνει «στις επάλξεις των αγώνων για τη σωτηρία της Κύπρου, την κοινωνική συνοχή» και να ανοίξει «ένας καινούργιος δρόμος προοπτικής και ελπίδας για το μέλλον».