ΤΕΠΑΚ/ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των Ερευνητικών Προτάσεων

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των Ερευνητικών Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ 2025», το οποίο προκηρύχθηκε από το Πανεπιστήμιο για τέταρτη φορά.

Με συνολικό προϋπολογισμό €200.000,00 περίπου και μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της Προκήρυξης, δέκα (10) Ερευνητικά Έργα μεταδιδακτορικών ερευνητών και ερευνητριών, υψηλών προδιαγραφών, επιστημονικής ποιότητας και πρωτοτυπίας, προχωρούν στη φάση υλοποίησης κατά την περίοδο 2026-2027.

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ 2025» υποβλήθηκαν συνολικά σαράντα πέντε (45) Ερευνητικές Προτάσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια, οι οποίες αξιολογήθηκαν από εξειδικευμένους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Προκήρυξης και τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι Προτάσεις προήλθαν από όλες τις επτά (7) Σχολές του Πανεπιστημίου, με τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό υποβολών, γεγονός που αναδεικνύει το ευρύ επιστημονικό αποτύπωμα και τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του Προγράμματος.

Η τελική κατάταξη των Προτάσεων πραγματοποιήθηκε στη βάση αντικειμενικών και προκαθορισμένων κριτηρίων. Σε πρώτη φάση κατανεμήθηκε μία χρηματοδότηση σε κάθε μία από τις επτά (7) Σχολές του Πανεπιστημίου που υπέβαλαν Προτάσεις, ενώ οι υπόλοιπες τρεις (3) χρηματοδοτήσεις απονεμήθηκαν στις Προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία ανεξαρτήτως Σχολής, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης. Η κατάταξη των σαράντα πέντε (45) Προτάσεων που αξιολογήθηκαν παρουσιάζεται στον Πίνακα ΕΔΩ.

Το ΤΕΠΑΚ, πιστό στην αποστολή του για την προώθηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της Έρευνας, της Αριστείας και της Καινοτομίας, συνεχίζει μέσω της πρωτοβουλίας «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ» τη στρατηγική του για ουσιαστική στήριξη νέων επιστημόνων και αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας.

Κύριος στόχος του θεσμού είναι η προσέλκυση και ενίσχυση νέων αρίστων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου, με προοπτική υψηλού βαθμού αυτοδυναμίας, για την παραγωγή σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, ενισχύεται η δημιουργικότητα και η αυτονομία των νέων επιστημόνων και προωθείται η ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων σε τομείς αιχμής.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ποσοστό ίσο με 50% των Προτάσεων που εξασφάλισαν χρηματοδότηση προέρχεται από ερευνητές και ερευνήτριες που δραστηριοποιούνται εκτός του ΤΕΠΑΚ, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και την προσέλκυση νέου ερευνητικού δυναμικού.

Η όλη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των Προτάσεων υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Έρευνας, υπό την εποπτεία του Γραφείου του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, με πλήρη εχεμύθεια, διαφάνεια και επαγγελματισμό, σε συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Προκήρυξης και τις αποφάσεις των αρμόδιων σωμάτων του Πανεπιστημίου.

Μέσω του Προγράμματος «ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΩΡ», το ΤΕΠΑΚ επενδύει ουσιαστικά στη νέα γενιά ερευνητών και ερευνητριών, ενισχύοντας το ερευνητικό οικοσύστημα της Κύπρου και δημιουργώντας νέες προοπτικές απασχόλησης και εξέλιξης.