Υπό εξέταση βρίσκεται ακόμη η επιστολή Νικόλα Παπαδόπουλου για τους υποψηφίους της Άμεσης Δημοκρατίας

Ο Βοηθός Γενικός Έφορος Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, σχετικά με υποψηφίους που βρίσκονται υπό διερεύνηση, έχει ήδη διαβιβαστεί και εξετάζεται από τη Νομική Υπηρεσία και τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παπαδόπουλος είχε εξαπολύσει βαρύτατες καταγγελίες κατά της «Άμεσης Δημοκρατίας», κάνοντας λόγο για άτομα στο ψηφοδέλτιο με «βαρύ παρελθόν». Συγκεκριμένα, κατήγγειλε ότι ανάμεσα στους υποψηφίους περιλαμβάνονται πρόσωπα που έχουν συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών στα κατεχόμενα, άτομα που διερευνώνται για απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, αλλά και εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις του Χρηματιστηρίου.

Λίγες μέρες μετά, η 29χρονη Βάλερη Ταραπάι απέσυρε την υποψηφιότητά της, ενώ από πλευράς του, ο Φειδίας Παναγιώτου, απαντώντας στις επικρίσεις, υπεραμύνθηκε των επιλογών του κόμματός του, δηλώνοντας πως πιστεύει στις «δεύτερες ευκαιρίες».

Ο κ. Βασιλείου, ξεκαθαρίζοντας το νομικό πλαίσιο, παρέπεμψε στο Άρθρο 64 του Συντάγματος, τονίζοντας ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε πολίτης άνω των 21 ετών, εφόσον: