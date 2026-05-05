Θα παρέμβει εάν χρειαστεί για τον «νόμο ποινικής δικονομίας», λέει ο Έρχιουρμαν

Θα αξιολογήσει με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές τον επίμαχο «νόμο» που ενέκρινε χθες η «βουλή» για την «ποινική δικονομία» αναφέρει σε ανάρτησή του σήμερα ο Τουφάν Έρχιουρμαν λέγοντας ότι η «προεδρία» έχει σίγουρα άποψη για το θέμα, αλλά δεν πρέπει να θεωρείται ανώτερη από τις απόψεις των άλλων και θα δοθεί η ευκαιρία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους και να τις αξιολογήσουν.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν στην ανάρτησή του προσθέτει ότι μετά από αυτές τις αξιολογήσεις, η «προεδρία» δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις συνταγματικές της εξουσίες, εάν κριθεί απαραίτητο, όπως έχει κάνει σε προηγούμενες περιπτώσεις.

Μετά την ψήφιση του «νομοσχεδίου» χθες από τους «βουλευτές» της συμπολίτευσης, το «συμβούλιο δεοντολογίας των ΜΜΕ» κάλεσε τον Τ/κ ηγέτη να παρέμβει αναπέμποντας τον «νόμο» που δεν διατηρεί ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και του τεκμηρίου αθωότητας.

Σε σχετική του ανακοίνωση το «συμβούλιο» σημειώνει ότι η τροποποίηση που έγινε «ποινικοποιεί» τη χρήση ονομάτων και φωτογραφιών σε ειδησεογραφικά ρεπορτάζ σχετικά με εν εξελίξει «ποινικές διαδικασίες». Παρόλο, προστίθεται, που ο «νόμος» παρουσιάστηκε με βάση την «προστασία του τεκμηρίου αθωότητας», με την μορφή του έχει γίνει ένα εργαλείο που αποδυναμώνει την δημόσια εποπτεία.

Σημειώνεται ότι το τεκμήριο αθωότητας είναι μια θεμελιώδης αρχή που εμποδίζει την καταδίκη ενός ατόμου πριν κριθεί ένοχο, αλλά αυτή η αρχή δεν πρέπει να ερμηνεύεται με τρόπο που να εμποδίζει την κοινοποίηση πληροφοριών δημόσιου ενδιαφέροντος.

Η διαφανής παρακολούθηση των δικαστικών διαδικασιών είναι απαραίτητο στοιχείο μιας δημοκρατικής κοινωνίας, ειδικά όταν πρόκειται για άτομα που κατέχουν «δημόσιο» αξίωμα, ασκούν «δημόσια» εξουσία ή έχουν σφαίρα «δημόσιας» επιρροής, προστίθεται.

Το «συμβούλιο δεοντολογίας» αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί για δωροδοκία, διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο τόσο από τη «δικαστική εξουσία» όσο και από την κοινή γνώμη, προσθέτοντας ότι η αναφορά χωρίς ονόματα και συμφραζόμενα θα καθιστούσε τον δημόσιο διάλογο άνευ νοήματος και θα αποδυνάμωνε την λογοδοσία.

Ο σύνδεσμος τ/κ δημοσιογράφων σε δική του ανακοίνωση υποστήριξε επίσης ότι ο νέος «νόμος» παρεμβαίνει στην ελευθερία της έκφρασης και κάλεσε τους δημοσιογράφους να μην διστάσουν να χρησιμοποιήσουν ονόματα και φωτογραφίες.

Η δημοσιογραφική κάλυψη «δικαστικών διαδικασιών» γνωστών προσώπων σε υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ελευθερίας της έκφρασης σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΑΔ, σημειώνεται.

Ο «νόμος», αναφέρει ο σύνδεσμος τ/κ δημοσιογράφων, απειλεί τους δημοσιογράφους με φυλάκιση και πρόστιμα και η «ποινικοποίηση» της χρήσης ονομάτων και φωτογραφιών δεν αποτελεί προστασία του τεκμηρίου αθωότητας, αλλά κατάχρηση αυτής της αρχής.

«Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα. Αυτό δεν ισχύει. Το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση δεν μπορεί να περιοριστεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», σημειώνεται χαρακτηρίζοντας τον «νόμο» βήμα που στοχεύει στη φίμωση του Τύπου.

Τον νέο «νόμο» επέκρινε και ο πρόεδρος του Dev-İş, Σεμίχ Κολόζαλι λέγοντας ότι βλάπτει τη δημοκρατία και την ελευθερία του Τύπου και πως τα δημοκρατικά θεμέλια στην τ/κ πλευρά δέχονται συστηματική επίθεση εδώ και πολύ καιρό.

Αντί να βρεθούν λύσεις στις καταγγελίες για δωροδοκία, υποθέσεις διαφθοράς και σκάνδαλα πλαστών πτυχίων, η πολιτική βούληση στοχεύει τον Τύπο και τις επικριτικές φωνές που φέρνουν αυτά τα ζητήματα στο φως, κι αυτό είναι απαράδεκτο.

Ο «νόμος», πρόσθεσε, αποτελεί πλήγμα για τη δημοκρατία και η «κυβέρνηση» στοχεύει στον περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου και στην σφετερισμό του δικαιώματος του κοινού στην ενημέρωση, κρυμμένη πίσω από νομικές έννοιες όπως το «τεκμήριο αθωότητας».

Από την πλευρά του, τη σημασία της προστασίας του τεκμηρίου της αθωότητας επικαλείται ο πρόεδρος του τ/κ δικηγορικού συλλόγου, Χασάν Εσένταγλι, υπεραμυνόμενος του νέου «νόμου».

Ο κ. Εσένταγλι, σε δηλώσεις του στο «Kanal T», ανέφερε ότι ο σύλλογος σέβεται τόσο τις επικρίσεις όσο και τις θετικές τοποθετήσεις για τον «νόμο», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η εστίαση αποκλειστικά στο σκέλος που αφορά τα μέσα ενημέρωσης δεν αποδίδει την πλήρη εικόνα της νομοθετικής ρύθμισης.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ