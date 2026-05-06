Αστυνομία: 60 καταδίκες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών το 2025

Κατά το 2025 υπήρξαν συνολικά 60 καταδίκες σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, «πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια υπόθεση που διερευνήθηκε σε βάθος. Υπάρχει συστηματική δουλειά, εξειδίκευση και επαγγελματισμός από τα μέλη της Υ.Δ.Υ.Ε.Π. (Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων), με στόχο να φτάνει κάθε υπόθεση μέχρι το τέλος».

«Η προτεραιότητά μας είναι ξεκάθαρη, η προστασία των ανηλίκων. Με πολυθεματική προσέγγιση, διασφαλίζουμε την άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση, τη φιλική προς τα παιδιά διερεύνηση και την ουσιαστική στήριξη σε κάθε στάδιο», προστίθεται.

Σε συνεργασία με τον οργανισμό Hope For Children CRC Policy Center και το «Σπίτι του Παιδιού», «στεκόμαστε δίπλα στα θύματα με σεβασμό, φροντίδα και ευθύνη. Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας», αναφέρεται τέλος.

ΚΥΠΕ